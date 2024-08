“El 27″, el jefe de seguridad de Los Chapitos que aprendió tácticas de francotirador y entrenamiento militar

"El 27" es identificado como alto mando de Los Ninis, cuerpo de seguridad de Los Chapitos (Foto: Departamento de Estado de EEUU)

Entre las personas ligadas al Cártel de Sinaloa están un grupo denominado Ninis, el cual es identificado como un grupo de seguridad para Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que son acusados de liderar una facción del cártel. Entre los líderes de Los Ninis están identificados sujetos como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El 19 y también José Humberto Figueroa Benítez, El 27.

Según compartió el periodista Luis Chaparro, El 27 habría suido el hombre encargado de atar a Ismael El Mayo Zambada para su posterior entrega a través de un vehículo aéreo en Texas, Estados Unidos.

Y es que según una carta atribuida al Mayo Zambada y compartida por el abogado Frank Pérez, el hombre de 76 años fue emboscado tras presentarse a una reunión con Joaquín Guzmán López, este último uno de los hijos del Chapo y quien llegó a EEUU junto con Zambada.

“En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta”, se puede leer en la misiva.

“El 27″ en el Cártel de Sinaloa

Sobre el hombre apodado El 27, se trata de un individuo por el que las autoridades de EEUU ofrece una recompensa de hasta 1 millón de dólares para las personas que aporten datos que lleven a su captura. Además, según el Departamento de Estado, dicho sujeto era el encargado de la seguridad de El Nini. Este último fue capturado el pasado 22 de noviembre de 2023 en Culiacán, Sinaloa.

El 27 también aparece en un documento judicial de la Corte de Distrito Sur de Nueva York. En dicho archivo aparecen diversos nombres ligados al Cártel de Sinaloa, algunos ya detenidos como es el caso de Ana Gabriela Rubio, Carlos Omar Félix, así como Sergio Duarte. Luis Javier Benítez, alias El Fourteen es otro de los sujetos que aparece en el documento y quien fue hallado sin vida en septiembre de 2023.

Pero entre las personas que siguen libres está El 27 quien, según los registros judiciales, era un integrante del grupo denominado Los Ninis, pero para posteriormente llegó a ser uno de los líderes de la célula mencionada.

“Los Ninis, entre cuyas filas se encontraban los actuales líderes del grupo, NESTOR ISIDRO PÉREZ SALAS, alias “Nini”, y JORGE HUMBERTO FIGUEROA BENITEZ, alias “27″, los acusados, recibieron entrenamiento de estilo militar en múltiples áreas de combate, incluida la guerra urbana, armas y tácticas especiales y habilidad como francotirador”.

Las acusaciones contra El 27 continúan, pues se le señala como el responsable de trasiego de fentanilo ligado a El Nini. En una parte del documento aparecen las fotos compartidas por Luis Chaparro, quien consultó con una fuente cercana a Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco y quien es hijo del Mayo Zambada.

Mientras que el fentanilo en el que están implicados El 27 y El Nini fue valuado en miles de dólares.

“El 3 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha, en Los Ángeles, aproximadamente 2,2 kilogramos de fentanilo pertenecientes a “PÉREZ SALAS y FIGUEROA BENITEZ fueron vendidos a cambio de aproximadamente $22,000. Alrededor del 7 de julio de 2022, en Los Ángeles, aproximadamente tres kilogramos de fentanilo pertenecientes a PÉREZ SALAS y FIGUEROA BENITEZ se vendieron a cambio de aproximadamente $33,000. El fentanilo de los Chapitos vendido alrededor del 3 de junio de 2022 y el 7 de julio de 2022 fue posteriormente incautado por la DEA”, destaca el archivo judicial de 65 páginas.