Cuándo es la próxima audiencia de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo que habría entregado al Mayo Zambada

Joaquín Guzmán López es señalado como uno de los líderes del Cartel de Sinaloa (Jovani Pérez)

Actualmente dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán están bajo resguardo de las autoridades en Estados Unidos. Por una parte Ovidio Guzmán fue capturado a inicios de 2023 en el poblado de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. Se trató de una recaptura pues años antes, en octubre de 2019 El Ratón también fue arrestado por agentes de seguridad, aunque en dicha ocasión terminó siendo liberado en el denominado Culiacanazo.

El caso de Joaquín Guzmán López es diferentes, pues dicho hombre habría viajado en un vehículo aéreo junto con Ismael El Mayo Zambada, ambos acusados de liderar facciones distintas dentro del Cártel de Sinaloa. La primera audiencia del hijo del Chapo fue realizada el pasado 30 de agosto y en ella el hombre se declaró no culpable.

Cabe destacar que, según una carta atribuida a Ismael Zambada y la cual fue compartida por la defensa del hombre de 76 años, El Mayo asegura que fue sometido y secuestrado antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Joaquín Guzmán López se declaró inocente en su primera audiencia (Anayeli Tapia/Infobae)

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los lideres políticos de nuestro estado […] me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza […] Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo”.

Ken Salazar informa la fecha de la próxima audiencia del hijo del Chapo

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México habló sobre el caso de Joaquín Guzmán López en días recientes e informó que la segunda audiencia del hijo del Chapo está programada para el próximo 30 de septiembre en Chicago, es decir a poco más de dos meses después de su arresto.

El Departamento de Estado de EEUU señala investigaciones policiales en las que Joaquín y su hermano, Ovidio “funcionan en roles de alto nivel de comando y control de su propia organización de narcotráfico, la Organización Criminal Transnacional Guzmán-López, bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa”.

El Cártel de Sinaloa cuenta con varias facciones (Jovani Pérez | Infobae México)

Lo informado por Salazar significa que Guzmán López estará en una audiencia después de que suceda lo mismo con El Mayo Zambada, pues este último estará el 9 de septiembre en la Corte de Texas. Además el Departamento de Justicia estadounidense busca que Ismael Zambada sea juzgado en la corte de Nueva York, donde en su momento sucedió el Juicio del siglo en contra del Chapo Guzmán y más recientemente el proceso contra Genaro García Luna.

Sin embargo, la defensa El Mayo Zambada mostró su negativa de ser trasladado de Texas a Nueva York.

Buscan a Joaquín Guzmán López en México por “traición a la patria”

Mientras los casos avanzan en EEEU, en México la Fiscalía General de la República (FGR) busca capturar al hijo de Guzmán Loera por el delito de traición a la patria. Lo anterior debido a que la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero señala en sus investigaciones que Joaquín Guzmán Loera sería el responsable de secuestrar al Mayo Zambada, lo cual coincide con lo expuesto en la carta atribuida al capo.

Vehículo asegurado por la FGR donde presuntamente fue secuestrado El Mayo Zambada (Foto: FGR)

“Por lo que hace a Joaquín “N”, ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito (artículo 123 del Código Penal Federal)”, se puede leer en un informe compartido el pasado 21 de agosto.