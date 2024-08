Galilea Montijo y Andrea Legarreta tienen desencuentro en ‘Hoy’ por culpa de Adrián Marcelo: “Esta bajeza no se puede tapar”

Andrea Legarreta y Galilea Montijo tuvieron opiniones divididas sobre el polémico posicionamiento de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre. (@andrealegarreta, @galileamontijo)

Adrián Marcelo se reafirmó como el villano de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, luego de su polémico posicionamiento contra Arath de la Torre durante la quinta Gala de Eliminación. El youtuber ventiló que el conductor fue investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presuntamente por evasión de impuestos.

“Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir”, le dijo durante el posicionamiento.

Según Adrián Marcelo, Arath no tiene la necesidad de participar en LCDLFM, debido a que tiene una vida privilegiada. Durante su derecho de réplica, el conductor de Hoy afirmó que no tenía que darle explicaciones; no obstante, aseguró que todo lo que posee ha sido obtenido legalmente y que, contrario a lo que cree, no vive tiempos de bonanza.

Aunque se mostró firme durante el derecho de réplica, Arath de la Torre rompió en llanto en la sala de eliminación tras ver un video de sus hijos. El comunicador tuvo una crisis emocional y externó su deseo de no continuar dentro del programa, donde era blanco de golpes bajos y juego sucio de parte de Adrián Marcelo. Luego de tranquilizarse, Arath decidió continuar.

Arath de la Torre rompió en llanto durante la Gala de Eliminación de LCDLFM tras ver un video de sus hijos. EL presentador quiso renunciar, una vez más Crédito: El 5, YouTube

Andrea Legarreta y Galilea Montijo tienen desencuentro en vivo

En una reciente emisión de Hoy, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Paul Stanley comentaron lo más destacado de la Gala de Eliminación. Galilea, quien por contrato no puede tomar partido por alguno de los participantes debido a su rol como conductora de LCDLFM, intentó ser neutral.

Sostuvo que formatos como La Casa de los Famosos están diseñados para mover emociones y que los propios participantes creen estrategias para desestabilizar a otros. “Arath ya se nos quería salir. Todos los que hemos estado adentro es un juego que te lleva al límite en emociones. En minutos estás bien, estás a flor de piel en segundos ya quieres soltar la toalla”, argumentó.

Sin embargo, Andrea Legarreta discrepó con ella y expresó que nada justifica las acciones de Adrián Marcelo, a quien definió como una persona malévola. “Entró en crisis porque hay cosas que son evidentes. Nos podemos escudar en que es un juego, pero la maldad es evidente y esa no se puede tapar con un dedo, es un nivel de maldad fuera de serie de esta persona al confrontarlo de esa manera”.

Y añadió que la postura crítica que han tenido con Adrián Marcelo no se debe a que Arath de la Torre forme parte de Hoy, sino porque es su amigo y les duele verlo sufrir por los comentarios malintencionados del youtuber.

Este debate capturó la atención de usuarios en X, donde se dividieron bandos en favor de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, tal y como ocurrió hace una semana, cuando la presentadora fue sumamente crítica con Mariana Echeverría. La actitud de Andrea Legarreta fue celebrada por un amplio grupo de internautas, pero también surgieron voces que criticaron que tomara partido cuando su rol como presentadora implica que sea imparcial.