¿Qué problemas tiene Arath de la Torre con el SAT? Esto es lo que sabemos

Adrián Marcelo ventiló en LCDLFM que el conductor atraviesa una crisis económica que se agudizó por una investigación del Servicio de Administración Tributaria. (Infobae Especial / Jovany Pérez)

Arath de la Torre ha sido protagonista de un reciente conflicto en el reality show La Casa de los Famosos México 2, que puso bajo la lupa su situación fiscal. Durante una la Gala de Eliminación del domingo, Adrián Marcelo hizo una revelación que dejó al público y a los concursantes en shock: Arath enfrenta un problema legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ha arrastrado por más de 20 años.

La declaración de Marcelo generó controversia y tocó una fibra sensible en Arath, quien rompió en llanto al escuchar un mensaje de apoyo de sus hijos en un video proyectado en la sala de eliminación. Adrián Marcelo, al posicionarse frente a Arath, lanzó una acusación que resonó en el set: “Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal, y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir”.

Esta afirmación, además de insinuar que Arath evadía impuestos, buscaba minimizar la necesidad del conductor de obtener el premio de 4 millones de pesos que se otorga al ganador del reality show. Según Marcelo, Arath no necesita el dinero, pues tiene recursos suficientes para enfrentar su situación financiera.

Arath de la Torre rompió en llanto durante la Gala de Eliminación de LCDLFM tras ver un video de sus hijos. EL presentador quiso renunciar, una vez más Crédito: El 5, YouTube

El inicio del problema fiscal

Arath de la Torre confirmó que su conflicto con el SAT comenzó hace dos décadas, cuando se involucró en proselitismo político durante el gobierno de Vicente Fox. En una charla con Mario Bezares, el conductor confesó: “Soy un buen contribuyente y es un problema que Fox me reventó y luego fue el pu** este de Peña Nieto, por hacer política”.

Esta situación, según Arath, ha persistido hasta el día de hoy, lo que lo ha llevado a enfrentar serias dificultades económicas. El conductor reveló que ha tenido que vender su coche y recurrir a préstamos para cubrir sus deudas. “Mis hijos saben que tuve que vender mi coche, le debo a mi cuñado, saben que le debo al banco”, expresó, preocupado por el impacto emocional que esta situación ha tenido en su familia.

A pesar de las acusaciones y los ataques recibidos, Arath de la Torre dejó claro que no tiene nada que ocultar. Durante la conversación con Bezares, aseguró que su empresa, Televisa, está al tanto de su situación fiscal. “Mi misma empresa está enterada de mi situación, no tengo ningún pinche ped** que ocultar”, afirmó con contundencia.

Arath de la Torre vinculó a los ex presidentes Vicente Fox y EPN de su situación con el SAT. Crédito: El 5 / YouTube

Situación con el SAT avanza a su favor

El detonante emocional para Arath durante la gala de eliminación no fue tanto la acusación de Adrián Marcelo, sino el mensaje de apoyo de sus hijos, quienes le pidieron que no se diera por vencido. El conductor confesó que ver a sus hijos en ese video lo desbordó: “Mis hijos saben lo que estoy pasando, y verlos me rompió”.

Aunque el conflicto con el SAT ha sido una constante en su vida durante los últimos años, Arath insistió en que sigue adelante por su familia y su carrera, que ha construido con esfuerzo durante más de tres décadas.

La relación entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo ha sido tensa desde el inicio del programa, especialmente debido a la rivalidad entre los equipos Mar y Tierra. Aunque Marcelo utilizó información interna sobre los problemas fiscales de Arath para atacarlo en una gala, posteriormente intentó suavizar las tensiones.

A pesar de la presión y el escrutinio público, Arath se ha mantenido firme en su postura. Durante su derecho de réplica, respondió que no tiene por qué darle explicaciones a Adrián Marcelo ni mostrarle sus estados de cuenta. También aclaró que, aunque su vida no es de lujos, lo que tiene es fruto de más de 30 años de trabajo constante.

Arath de la Torre habló del caso luego de que Adrián Marcelo expuso la situación en La Casa de los Famosos México. (@arathdelatorre, CUARTOSCURO)