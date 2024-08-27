Estas son las personas que no deberían consumir gelatina

La gelatina es gran fuente de colágeno, una proteína con muchos beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina es una sustancia translúcida, incolora, inodora y semisólida derivada del colágeno, una proteína que se encuentra en el tejido conectivo de los animales. Es ampliamente utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética debido a sus propiedades gelificantes, estabilizantes y texturizantes.

Se obtiene principalmente a partir de huesos, pieles y tejidos conectivos de animales, como el ganado vacuno y porcino y se procesa mediante un tratamiento con calor y ácido o álcali para extraer el colágeno, que luego se purifica y deshidrata.

Al disolverse en agua caliente y luego enfriarse, la gelatina forma un gel debido a la reticulación de las moléculas de colágeno, creando una estructura tridimensional que atrapa el agua.

Y a pesar de ser un alimento saludable, que suele ser una de las mejores opciones para personas que no pueden comer dietas sólidas, y una de las mejores fuentes de colágeno natural, existen personas que pueden tener contraindicado su consumo por diferentes causas.

La gelatina es un postre saludable lleno de beneficios para la piel y las articulaciones aunque existen algunas personas que no pueden consumirla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las personas que no pueden consumir gelatina

A pesar de que la gelatina es uno de los alimentos que son más fáciles de digerir y saludables, que incluso suelen recomendarse a pacientes con cirugías y diferentes padecimientos en recuperación, existen personas que no pueden incluirla en su dieta.

Y aunque la lista no es tan larga como con otros alimentos aquí te contamos quienes deben evitarla:

Vegetarianos y Veganos: La gelatina tradicional se obtiene del colágeno de tejido animal, principalmente de huesos y piel. Por lo tanto, no es adecuada para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. Alternativas a la gelatina animal incluyen agar-agar, pectina y carragenina. Personas con Alergias o Sensibilidades: Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas a ciertas proteínas animales presentes en la gelatina. Es importante que estas personas eviten su consumo y busquen alternativas. Individuos con Restricciones Religiosas: Algunas religiones tienen restricciones dietéticas que prohíben el consumo de ciertos tipos de carne, de las cuales se puede derivar la gelatina, como el cerdo en el judaísmo y el islam. En estos casos, se pueden buscar variedades de gelatina certificadas como halal o kosher, o utilizar sustitutos vegetales. Pacientes con Problemas Renales específicos: La gelatina puede ser alta en algunos minerales que necesitan ser restringidos en dietas específicas para ciertas condiciones renales. Consultar a un médico o dietista es aconsejable en estos casos. Personas con diabetes: Si bien la gelatina como tal no está contraindicada en ellos e incluso es uno de los postres saludables recomendados para ellos, sí suele haber restricción en el hecho de que se limiten a consumir las versiones light o bajas en azúcar, para evitar elevar sus niveles de glucosa, pues de ser más saludables que los panes o galletas algunas presentaciones o marcas pueden contener grandes dosis de azúcar.

Las personas con problemas en los riñones pueden tener dificultar para procesar sus componentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta gelatina es saludable consumir al día

Para quienes sí puede comer gelatina es importante, aún así, tener un consumo moderado. Y aunque no existe una dosis diaria específica recomendada generalizada hay algunos lineamientos generales que pueden ser útiles para evitar el exceso:

Moderación: Consumir una porción moderada de gelatina al día está generalmente considerado seguro. Una porción típica podría ser de aproximadamente 100-150 gramos, el equivalente a una taza pequeña. Contenido de Azúcar y Aditivos: Es importante prestar atención al contenido de azúcar y aditivos en la gelatina comercial. Las versiones sin azúcar o con bajo contenido de azúcar son preferibles, especialmente para individuos que controlan su ingesta calórica o sus niveles de azúcar en sangre. Propiedades Nutricionales: Aunque la gelatina es baja en calorías y tiene algunos beneficios para la salud, como el apoyo a la salud de las articulaciones y la piel debido a su contenido de colágeno, no debe ser utilizada como un sustituto de alimentos nutritivos. Es baja en nutrientes esenciales como vitaminas y minerales. Condiciones Médicas: Las personas con condiciones médicas específicas, como diabetes o trastornos renales, deben consultar a un médico antes de incorporar la gelatina en su dieta regular.

En general, la clave es el equilibrio y la moderación, integrando la gelatina como parte de una dieta variada y saludable.