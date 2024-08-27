Estas son las personas que no deberían consumir gelatina

La gelatina es una sustancia translúcida, incolora, inodora y semisólida derivada del colágeno, una proteína que se encuentra en el tejido conectivo de los animales. Es ampliamente utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética debido a sus propiedades gelificantes, estabilizantes y texturizantes.
Se obtiene principalmente a partir de huesos, pieles y tejidos conectivos de animales, como el ganado vacuno y porcino y se procesa mediante un tratamiento con calor y ácido o álcali para extraer el colágeno, que luego se purifica y deshidrata.
Al disolverse en agua caliente y luego enfriarse, la gelatina forma un gel debido a la reticulación de las moléculas de colágeno, creando una estructura tridimensional que atrapa el agua.
Y a pesar de ser un alimento saludable, que suele ser una de las mejores opciones para personas que no pueden comer dietas sólidas, y una de las mejores fuentes de colágeno natural, existen personas que pueden tener contraindicado su consumo por diferentes causas.
Estas son las personas que no pueden consumir gelatina
A pesar de que la gelatina es uno de los alimentos que son más fáciles de digerir y saludables, que incluso suelen recomendarse a pacientes con cirugías y diferentes padecimientos en recuperación, existen personas que no pueden incluirla en su dieta.
Y aunque la lista no es tan larga como con otros alimentos aquí te contamos quienes deben evitarla:
- Vegetarianos y Veganos: La gelatina tradicional se obtiene del colágeno de tejido animal, principalmente de huesos y piel. Por lo tanto, no es adecuada para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. Alternativas a la gelatina animal incluyen agar-agar, pectina y carragenina.
- Personas con Alergias o Sensibilidades: Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas a ciertas proteínas animales presentes en la gelatina. Es importante que estas personas eviten su consumo y busquen alternativas.
- Individuos con Restricciones Religiosas: Algunas religiones tienen restricciones dietéticas que prohíben el consumo de ciertos tipos de carne, de las cuales se puede derivar la gelatina, como el cerdo en el judaísmo y el islam. En estos casos, se pueden buscar variedades de gelatina certificadas como halal o kosher, o utilizar sustitutos vegetales.
- Pacientes con Problemas Renales específicos: La gelatina puede ser alta en algunos minerales que necesitan ser restringidos en dietas específicas para ciertas condiciones renales. Consultar a un médico o dietista es aconsejable en estos casos.
- Personas con diabetes: Si bien la gelatina como tal no está contraindicada en ellos e incluso es uno de los postres saludables recomendados para ellos, sí suele haber restricción en el hecho de que se limiten a consumir las versiones light o bajas en azúcar, para evitar elevar sus niveles de glucosa, pues de ser más saludables que los panes o galletas algunas presentaciones o marcas pueden contener grandes dosis de azúcar.
Cuánta gelatina es saludable consumir al día
Para quienes sí puede comer gelatina es importante, aún así, tener un consumo moderado. Y aunque no existe una dosis diaria específica recomendada generalizada hay algunos lineamientos generales que pueden ser útiles para evitar el exceso:
- Moderación: Consumir una porción moderada de gelatina al día está generalmente considerado seguro. Una porción típica podría ser de aproximadamente 100-150 gramos, el equivalente a una taza pequeña.
- Contenido de Azúcar y Aditivos: Es importante prestar atención al contenido de azúcar y aditivos en la gelatina comercial. Las versiones sin azúcar o con bajo contenido de azúcar son preferibles, especialmente para individuos que controlan su ingesta calórica o sus niveles de azúcar en sangre.
- Propiedades Nutricionales: Aunque la gelatina es baja en calorías y tiene algunos beneficios para la salud, como el apoyo a la salud de las articulaciones y la piel debido a su contenido de colágeno, no debe ser utilizada como un sustituto de alimentos nutritivos. Es baja en nutrientes esenciales como vitaminas y minerales.
- Condiciones Médicas: Las personas con condiciones médicas específicas, como diabetes o trastornos renales, deben consultar a un médico antes de incorporar la gelatina en su dieta regular.
En general, la clave es el equilibrio y la moderación, integrando la gelatina como parte de una dieta variada y saludable.