Manlio Fabio Beltrones reveló por qué no ha considerado ser un senador independiente

Manlio Fabio Beltrones descartó su salida del PRI (X/@MFBeltrones)

Manlio Fabio Beltrones, uno de los personajes más relevantes dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), atraviesa por un conflicto con la cúpula del instituto político. Por ese motivo, el grupo parlamentario de la entidad tricolor amenazó con desconocerlo como su integrante, aunque el legislador descartó la posibilidad de convertirse en senador independiente.

Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el político originario del estado de Sonora aprovechó para atender algunos cuestionamientos. De esa forma, entre las declaraciones destacó su nulo interés por abandonar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a pesar de la tensa relación que ha tenido con el dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado. Es totalmente priista desde hace cinco décadas de tal suerte que no tengo esa intención (ser senador independiente). Lo que sí he hecho siempre, y he procurado que todos quienes pertenecen a mi partido, en los diferentes momentos en que he sido coordinador parlamentario, es que conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes que pueden estar enarbolando”, dijo.

Moreno Cárdenas ha emprendido una postura frontal contra Manlio Fabio Beltrones (Cuartoscuro)

Las declaraciones tuvieron lugar instantes después de que el político priista acudió a realizar su trámite de credencialización en la Cámara de Senadores. Cabe mencionar que el legislador aseguró su lugar dentro del Congreso de la Unión tras la realización de las elecciones del pasado 2 de junio de 2024, aunque por su postura dentro del partido ha sido relegado por el grupo parlamentario.

En un reciente comunicado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores, informó que por mayoría de votos decidieron no admitir a Manlio Fabio Beltrones. Según el documento, la determinación fue tomada considerando “la gravedad de sus acciones”. El sonorense ha sido uno de los críticos más férreos de Alejandro Moreno.

Manlio Fabio Beltrones desconoció el proceso por el cual Alito Moreno se reeligió en la dirigencia nacional del PRI (PRI Prensa)

El grupo parlamentario argumentó que las acciones de Beltrones han atentado significativamente contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido. En dicho comunicado se enfatizó: “Esta determinación se basa en la gravedad de las acciones del senador Beltrones Rivera, las cuales han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido,” informó el medio.

Beltrones enfrenta procedimientos que podrían llevar a su expulsión definitiva del PRI, un partido en el cual ha tenido un papel sobresaliente durante décadas. Sostenido en sus críticas, Beltrones ha cuestionado abiertamente la dirección del partido bajo la dirigencia de Moreno, lo que ha provocado fricciones dentro del seno del PRI.