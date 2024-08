Él es el papá del bebé que espera Karely Ruiz Ι VIDEO

Crédito: @karelyruiz.of

Durante la tarde de este sábado 24 de agosto, la modelo e influencer Karely Ruiz dio a conocer que se encontraba embarazada por medio de una fotografía en Instagram que dejaba al descubierto su vientre.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre,” se lee en el post.

Además de las tiernas palabras que demuestran su entusiasmo por convertirse en mamá, agregó que el día de hoy daría a conocer el sexo del bebé: “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”.

La influencer presumió su vientre de embarazado con este gran foto (Ig/karelyruiz)

Tal y como se lo prometió a sus seguidores, horas más parte compartió que se convertirá en madre de una niña. “Es una niña. Gracias, Dios”, se lee en su publicación más reciente. La revelación de sexo se llevó acabo en el Jardín de Las Nubes, donde el cielo se pintó de polvo rosa y emocionó a todos los presentes.

Quién es el papá del bebé que espera Karely Ruiz

Desde que se dio a conocer la noticia del embarazo de la modelo de Only Fans, miles de internautas se cuestionaron la identidad del padre, quien de acuerdo con una invitación al ‘Gender Reveal’ que se difundió en redes sociales se llama Jhon.

“Karely & Jhon. Acompáñanos a la revelación de género de nuestro amado bebé,” se lee en la imagen que comenzó a circular.

Aunque existieron algunas versiones que indicaban que la influencer se convertiría en mamá soltera, algunos videos que comparten los asistentes a la celebración permiten ver que Karely se encuentra acompañada de un hombre, quien abraza a la modelo luego de que el humo rosa se desprende.

Una historia de Instagram reveló la identidad de la pareja de Karely Ruiz. Crédito: Instagram/ @tanialopez97

La noticia de que será niña fue muy bien recibida por sus seguidores, pues en la publicación más recientes de la influencer se pueden leer comentarios como: “Tu nena va a salir igual de bonita que tú”, “Seré tía de una hermosa bebé”, “Una bella bebecita cómo su mamá. La esperaremos con muchas ansias”, “Qué emoción muchísimas felicidades, una princesa igual que tú”, entre muchos otros.