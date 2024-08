Sergio Mayer dice que La casa de los famosos no se compara al exitoso ‘Team Infierno’: “Fue diferente”

Sergio Mayer destapó que no está al tanto del programa de Televisa (Foto: Archivo)

Sergio Mayer develó su opinión sobre la segunda temporada de La casa de los famosos, al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el lunes por la mañana.

Mayer, uno de los líderes del famoso ‘Team Infierno’ de la primera temporada, afirmó que no conoce a la mayoría de los nuevos participantes de la edición actual de este reality de Televisa.

El actor comentó: “No sé de la mayoría, no los conozco, tampoco sé lo que esté pasando, pero ahí está, qué bueno que el público vea y haga un comparativo, y se den cuenta de la diferencia.”

La casa de los famosos ganó popularidad en su primera temporada gracias a la dinámica del ‘Team Infierno’, compuesto por personalidades como Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Emilio Marcos y Apio Quijano. Este equipo, visto como los “villanos” del programa, logró llegar hasta la final mediante tácticas estratégicas.

El famoso equipo de LCDLFM estrenó 'La Guarida del Infierno' en TV y una plataforma streaming (Instagram:@ponchodenigris).

En contraparte, la nueva alineación de la temporada, conocida como ‘Team Tierra’, ha tenido dificultades para conectar con el público. A pesar de intentar replicar la estrategia del ‘Team Infierno’, no han logrado la misma simpatía, lo que ha provocado su eliminación uno por uno.

La afinidad entre algunos exintegrantes del ‘Team Infierno’ por el ‘Team Mar’, que incluye a Nicola Porcella, Wendy Guevara, Apio Quijano, y Emilio Marcos ha sido evidente en sus comentarios.

Mayer, sin embargo, fue más crítico en su valoración y opinó sobre una posible denuncia de violencia de género, recordando que en su temporada también se intentó presentar denuncias similares.

Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron integrantes del popular equipo (Captura de pantalla/Vix)

Subrayó la importancia de respetar los movimientos feministas pero sin involucrarlos erróneamente en el contexto de un reality show.

“Cuando entras en un reality show, entras en igualdad de condiciones (...) hay que apoyar los movimientos feministas, pero no involucrarlos”, dijo Sergio, quien señaló que el hecho de que una institución se pronunciara es algo delicado.

El actor también se pronunció sobre el uso de movimientos sociales en el programa para buscar votos, criticando específicamente a Ricardo Peralta por su intento de capitalizar los movimientos de la comunidad LGBTT.

“Eso de victimizarse y utilizar movimientos para sacar votos no está padre (...) no puedo dar una opinión, cuando vea sus actos quizá pueda opinar,” mencionó Mayer.

Por otro lado, no tuvo una opinión firme sobre Adrián Marcelo, limitándose a reconocerlo como un conductor irreverente de Monterrey.

El actor consideró que un programa del estilo puede destruir imágenes | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Al referirse a Mariana Echeverría, Mayer comentó sobre la naturaleza de los reality shows y cómo estos pueden influir en la imagen pública de los participantes:

“Un reality te crea o te destruye tu imagen. Tú puedes tener un personaje y lo puedes usar dos tres días, pero la personalidad se mantiene todo el tiempo, no la puedes esconder y no la puedes manipular (...) No puedes fingir, la personalidad la llevas 24/7 y la gente no es tonta, es evidente, cuando eres tú y auténtico se nota.”

Mayer concluyó con una reflexión sobre el éxito del programa: “Nuestra casa fue diferente porque nuestra energía y nuestra autenticidad fue diferente y no creo que se vuelva a dar un team o una casa como la que se dio el año pasado y por eso es historia el Team Infierno.”

El ‘Team Tierra’ ha sido criticado por el público por carecer de la originalidad y el carisma que caracterizó al ‘Team Infierno’. Esta situación ha generado un apoyo decreciente para el nuevo equipo, subrayando la dificultad de replicar la fórmula que hizo triunfar a sus predecesores.