Pánico en CDMX: lluvia deja atrapados a más de 74 metros de alto a visitantes de un parque de diversiones | VIDEO

En redes sociales los afectados captaron el momento de terror que vivieron | Crédito: X @LaListanews

Luego de que en la Zona Metropolitana del Valle de México se registrara una intensa lluvia durante la tarde del pasado miércoles 21 de agosto, en redes sociales se difundieron videos que evidenciaron calles y avenidas colapsadas por encharcamientos; sin embargo, no solo quienes estaban en tierra firme padecieron las inclemencias del clima, sino que al menos tres decenas de visitantes de un importante parque de diversiones vivieron momentos de pánico ya que se quedaron atrapados en las alturas.

Los hechos sucedieron en el parque de atracciones mecánicas Six Flags, el cual se localiza en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México donde, pese al pronóstico de tormenta, las instalaciones recibieron a cientos de visitantes quienes aún gozan de la última parte de las vacaciones de verano.

A través de la red social X -antes llamada Twitter-, se viralizó un video de escasos segundos de duración donde se observa cómo decenas de jóvenes se encuentran atrapados a 74 metros de altura debido a que disfrutaban del juego denominado Super Girl. Cabe destacar que mientras los usuarios esperan a ser bajados, se aprecian gotas de lluvia cayendo, por lo que se dio a conocer que la pausa en la atracción fue con motivos de seguridad.

“¿Dónde está protección civil de la #CDMX que deja a #SixFlags operar con tormenta eléctrica?”, se lee en redes.

A consecuencia de la tormenta, la atracción se detuvo estando en las alturas Crédito: X @/LaListanews

Se sabe que el personal del parque antes citado debe aplicar de manera inmediata los protocolos de seguridad al presentarse lluvia o incluso un sismo; sin embargo, pese a que se trató de acciones a modo de salvaguardar la integridad de los visitantes, éstos no evitaron sentir miedo por el hecho de notar que, ante la intensa lluvia, los columpios voladores que dan un panorama completo del Ajusco se detuvieron de manera abrupta.

Ante la incertidumbre de lo que había sucedido, en la red social Facebook se viralizó el relato de un joven identificado como Guillermo Ramírez quien especificó que los hechos ocurrieron el pasado domingo 18 de agosto y la pausa fue por un total de 10 minutos, misma que no fue por iniciativa de nadie más que del personal del inmueble. El internauta aclaró que él se encontraba en tierra firme y fungió como testigo de los hechos.

“El domingo fuimos a six flags, Rodrigo se subió a Supergirl sky flight, a una altura de 74 metros y empezó a llover. Por seguridad detuvieron el juego con ellos arriba durante unos 10 minutos en plena lluvia. Fueron momentos de tensión. Bajaron empapados y el parque les dio una sudadera de cortesía para ponerse ropa seca (No es una pérdida, no fue iniciativa del alguien, es un protocolo de SERVICIO para estos casos) El servicio no se improvisa, todo el staff del parque muy bien organizado y atentos con la gente. Felicidades !!”

Esto fue lo que sucedió en el parque de diversiones | Foto: Facebook Guillermo Ramirez Amezquita

¿Es peligroso operar juegos mecánicos con lluvia?

El funcionamiento de parques de diversiones bajo la lluvia implica un aumento en los riesgos de seguridad, tanto para los visitantes como para el personal. La intensidad de la lluvia y el tipo de atracción son factores determinantes para evaluar el peligro. Algunas son:

Superficies resbaladizas: La lluvia convierte pisos, escaleras y plataformas en superficies resbalosas, lo que aumenta el riesgo de caídas y lesiones.

Visibilidad reducida: La lluvia intensa puede dificultar la visibilidad de los operadores de las atracciones, así como de los visitantes, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Fallas mecánicas: Puede afectar el funcionamiento de los equipos electrónicos y mecánicos de las atracciones, aumentando el riesgo de fallos y accidentes.

Descargas eléctricas: En caso de tormenta eléctrica, operar atracciones al aire libre expone a las personas al riesgo de descargas eléctricas, un riesgo potencialmente mortal.

Los parques de diversiones tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad para mitigar los riesgos durante la lluvia, tales como:

Cierre de atracciones: Las atracciones de alto riesgo, como montañas rusas o juegos acuáticos, deben cerrar durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

Señalización adecuada: Se deben colocar señales visibles que alerten sobre superficies resbaladizas y otras zonas de riesgo.

Mantenimiento preventivo: Los equipos y atracciones deben recibir un mantenimiento adecuado para asegurar su correcto funcionamiento bajo condiciones climáticas adversas.

Protocolos de evacuación: Los parques deben contar con protocolos de evacuación claros y eficientes en caso de emergencia por condiciones climáticas extremas.

En caso de que la lluvia te sorprenda durante tu estadía a un recinto como el localizado al sur de la urbe, se pueden seguir estas recomendaciones:

- Consultar el pronóstico del tiempo antes de visitar un parque de diversiones.

- Seguir las indicaciones del personal del parque y respetar las señales de seguridad.

- Evitar el uso de atracciones al aire libre durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

- Ser conscientes del entorno y tomar precauciones adicionales en áreas mojadas o resbaladizas.