De qué trata ‘Cowboy Cartel’, la docuserie sobre Los Zetas que revela un negocio secreto en EEUU

La dirección de la serie estrenada en Apple TV+ estuvo a cargo de Dan Johnstone y Castor Fernández (Foto: Apple TV+)

A principios de agosto, la plataforma de streaming Apple TV+ estrenó una serie documental llamada ‘Cowboy Cartels’, en la cual se aborda uno de los negocios más lucrativos que Los Zetas (organización del narcotráfico en México) manejaba en Estados Unidos (EEUU).

La docuserie retoma los trabajos de investigación que el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Scott Lawson, realizó para destapar una operación millonaria de lavado de dinero en la industria de carreras de caballos.

“Cuando un agente del FBI descube una operación de lavado de dinero en las carreras de caballos, arriesga su vida para acabar con los culpables: el cártel más letal de México”, se lee en la descripción del producto audiovisual.

La dirección de la serie estuvo a cargo de Dan Johnstone y Castor Fernández, quienes también participaron en la producción ejecutiva. A lo largo de cuatro episodios de 50 minutos de duración se integran las declaraciones de agentes estadounidenses y periodistas que cubren temas de seguridad.

La serie documental de Apple TV aborda las operaciones del FBI sobre Los Zetas y su implicación en carreras de caballo para lavar dinero. Crédito: Apple TV

La serie retoma los testimonios del agente del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Steven Pennington; del fiscal adjunto de EEUU, Doug Gardner; de los oficiales de policías Brian Schutt, Steven Junker y Kim Williams, así como de la periodista del New York Times, Ginger Thompson.

Conforme avanza la trama se exponen las operaciones de Los Zetas en EEUU. Esta sanguinaria organización de narcotráfico estuvo liderada por los hermanos Treviño Morales. Miguel Ángel, alias ‘Z-40′, era considerado como el cabecilla del cártel junto a Omar, alias ‘Z-42′. Ambos se encargaban de dirigir el tráfico de drogas, mientras que José (otro de los integrantes del clan familiar) se dedicaba a lavar el dinero obtenido por estas actividades criminales.

En la docuserie se combinan recreaciones de operativos policiales desplegados en Texas con material de archivo sobre hechos violentos en México. De esa manera se construye una narrativa a través de la cual se expone cómo el “cártel de la última letra” se involucró en el negocio de carreras de caballos para lavar sus ganancias ilícitas.

Fue en 2013 cuando el FBI desplegó un operativo en un rancho de Oklahoma donde hallaron 455 caballos de carrera que eran propiedad de Los Zetas. Mediante su participación en el sector ecuestre, la organización criminal blanqueaba sus recursos para adquirir tierras e invertir en las carreras de caballos.

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales lideraban la organización criminal de Los Zetas en México (Foto: Apple TV+)

Se estima que operadores de Los Zetas dispusieron de hasta USD 16 millones en Texas, Oklahoma, Nuevo México y California en operaciones relacionadas con caballos, según se indica en la investigación Mexican Money Laundering in the United States: Analysis and Proposals for Reform publicada en el Journal o Illicit Economies and Development.

En las indagatorias del FBI se descubrió que un equino cuarto de milla llamado Mr. Piloto (que era propiedad del ‘Z-40′) solía ganar constantemente de manera inusual en la tradicional carrera All American Futurity. Los agentes revelaron que personal de la pista recibía dinero de Los Zetas para beneficiar al caballo.

Actualmente, José Treviño Morales se encuentra en la prisión La Tuna, ubicada en Anthony, Texas. Miguel Ángel y Omar fueron detenidos y sentenciados en México. El ‘Z-40′ recibió 22 años de prisión y el ‘Z-42′ 15 años.