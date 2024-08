Anabel Hernández señala a la FGR por no investigar a Sara Bruna Quiñonez, ex fiscal de Sinaloa: “Se fue tranquila a su casa”

Anabel Hernández criticó a la FGE de Sinaloa y a la FGR por el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Cuartoscuro | FGE Sinaloa)

La periodista Anabel Hernández criticó a la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber solicitado el arraigo de la ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, a quien el propio órgano señaló por omisiones en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Fue a través del más reciente episodio de su podcast Narcosistema, donde la comunicadora declaró que, “en cualquier país civilizado”, las autoridades ya tendrían bajo su custodia a la ahora ex funcionaria sinaloense y también a los demás integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que participaron en la carpeta de investigación.

“La fiscal de Sinaloa, a sugerencia de (Rubén) Rocha Moya, renunció y se fue tranquila a su casa”, acusó.

En esa línea, también señaló al gobernador de Sinaloa por no haber presentado su renuncia o, de igual manera, ser investigado por la FGR.

“En cualquier país, con un poco de vergüenza, el gobernador de Sinaloa ya estaría realmente fuera del cargo. Es escandaloso”, aseguró.

Fotografía de archivo que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. EFE/ Juan Carlos Cruz

Cabe destacar que, este mismo 22 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que solo la FGR puede decidir si Sara Bruna Quiñonez es investigada o no.

“Eso va a corresponder a la FGR. Ellos están haciendo todas las diligencias y me imagino que van a llamar a declarar a todos los involucrados”, declaró durante ‘La Mañanera’.

Quiñonez, designada por el propio Rocha Moya y aprobada por la LXIV Legislatura del Congreso Estatal de Sinaloa como titular de la FGE el 11 de noviembre de 2021, anunció su renuncia “voluntaria” al cargo el pasado 16 de agosto.

“Doy mi agradecimiento a quienes me consideraron para este importante cargo (...). Estoy segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión y, para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo”, escribió a través de X, antes Twitter.

‘El Mayo’ tiene aliados en la FGR

Por otra parte, Anabel Hernández aseguró que la FGR rechazó la versión de la FGE entorno al asesinato de Cuén Ojeda debido a que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, cuenta con aliados al interior.

“En la FGR, tiene sus aliados. Esos aliados hicieron su propia investigación y tenían dos opciones: dejar en ridículo a su amigo ‘El Mayo’ o dejar en ridículo al gobernador (Rocha Moya)”, comentó.

Cabe recordar que, luego de que la FGE de Sinaloa informó que Cuén Ojeda falleció a causa de un intento de robo de vehículo, Zambada García dio a conocer otra versión.

“Tengo conocimiento de que la versión oficial que están contando las autoridades es que Héctor Cuén fue asesinado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en una motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no fue lo que sucedió: fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde fui secuestrado”, reveló.

Actualmente, esa línea de investigación es la indagada por la FGR.

El notorio capo, de 76 años, se declaró inocente tras su llegada a Texas. (Jovani Pérez | Infobae México)