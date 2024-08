Niños sicarios detenidos en Sonora tienen entre 11 y 13 años de edad: “¿Dónde están los padres?”

Fotografía de archivo de un estadounidense probando un arma. EFE/Guillermo Azábal

El pasado 7 de agosto, en dos operativos coordinados por las autoridades de Sonora en un inmueble del municipio de Santa Ana, se dio a conocer que se detuvo a 19 personas. Entre los detenidos se encontraban cuatro menores de edad, quienes presuntamente forman parte de un grupo de la delincuencia organizada.

Posteriormente, el 11 de agosto, se llevó a cabo otro operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Átil, donde se detuvo a tres menores más, que presuntamente habían sido reclutados como sicarios.

El pasado lunes, por medio de su cuenta de la red social X, antes Twitter, la periodista Azucena Uresti compartió un video, en el que el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, dio a conocer que los niños sicarios se encuentran detenidos y cuentan con entre 11 y 13 años de edad.

En el breve video, Méndez explica que cada que el tema sale a colación, se pregunta “¿dónde están los padres?”, pues detalló que si bien las consencuencias penales no llegan hasta los padres, sí es su responsabilidad.

“Aquí hay una responsabilidad de ellos, porque no tienen la vigilancia que corresponde a un padre de familia, ese es el tema, los niños de 11 y 12 años que están haciendo con los grupos criminales”, expone.

Invita a los padres de familia a prestar atención a las actividades de sus hijos, pues los menores de edad no tendrían por qué estar dentro de grupos criminales.

"Son niños, prácticamente, de 11-13 años, efectivamente fueron detenidos, es lo que les he insistido enormemente cada vez que preguntan del tema, por la responsabilidad que podrían tener los padres, porque, si bien es cierto las consecuencias penales no se van hasta los padres, aquí podríamos pensar en alguna responsabilidad de ellos, porque no tienen la vigilancia que corresponde a un padre de familia, ese es el tema", señala en el video.