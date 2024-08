Mayela Laguna aclara si Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán tras filtración de audios en donde duda de su paternidad | VIDEO

Mayela Guzmán, expareja de Luis Enrique Guzmán, informó que su hijo se sintió mal en la escuela a la que asiste. Crédito: @mayela_laguna, @laria_22, IG

En medio de una etapa crucial en el juicio por paternidad que interpuso a finales de 2023 contra Luis Enrique Guzmán, la acusación de Mayela Laguna ha sido cuestionada públicamente, tras la divulgación de audios donde pone en duda que el productor musical sea padre de su hijo.

Después de interponer un amparo, el lunes 19 de agosto Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se reencontraron en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México para llevar a cabo una prueba de ADN. Este proceso también marcó el reencuentro del productor con Apolo, quien hasta mediados de 2023 era reconocido como miembro de la dinastía Pinal-Guzmán.

¿Qué dicen los audios de Mayela Laguna?

De manera paralela a la realización de la prueba de ADN, el programa Chisme No Like expuso audios de una conversación entre Mayela Laguna y una amiga, donde la ex de Luis Enrique Guzmán admite que no está convencida de que sea padre de su hijo.

El audio inicia con la amiga preguntándole a Mayela por qué tiene miedo del resultado de las pruebas de paternidad.

Mayela Laguna: “Una, porque puede ser que no; dos porque sino, también pueden hacer trampa. Ya quedamos tan mal que no vamos a decir ahorita que nos equivocamos... Con dinero baila el perro y más esos peritos son súper corruptibles”.

Amiga: “Pero tu abogado está seguro (que Luis Enrique es padre del menor)”

Mayela: “Pero porque se parece Apolo a Güicho, según él, según yo”.

La conversación finaliza con Mayela diciendo que, en caso de que el resultado sea negativo, acusará a Luis Enrique Guzmán de hacer trampa y poner en duda la ética de los peritos.

Mayela Laguna reacciona a la filtración de audios donde pone en duda la paternidad de Luis Enrique Guzmán, en medio de su proceso penal. |Crédito: Sale el Sol

Mayela Laguna es confrontada en vivo

A unas horas de que su hijo y Luis Enrique Guzmán se sometan a una segunda prueba protocolaria, Mayela Laguna concedió una entrevista al matutino Sale el Sol, donde acusó a los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain de alterar el audio.

Según Laguna, el audio fue editado para mostrar una supuesta confesión. “Es una conversación que duró más de una hora cuarenta minutos, es una conversación donde digo ‘no, si saliera negativo, sería de un cuate que ni conozco y que me tuve que agarrar en una noche de copas’. Así fue tal cual como lo dije.

Ana María Alvarado cuestionó que la conversación parecía “un cuatro”, mientras Joanna Vega-Biestro le preguntó cómo surgió la conversación y cuál es la identidad de la supuesta amiga. Mayela Laguna coincidió con que fue víctima de una trampa. Así mismo, explicó que la charla se dio luego de que su amiga, de nombre Claudia, la contactó para pedirle el número de Javier Ceriani, conductor de Chisme No like, para “quemar” a otra persona.

Gustavo Adolfo Infante recordó que no es la primera vez que Mayela Laguna es expuesta por supuestas amistades, a lo que respondió que no ha aprendido la lección.

Por su parte, Ana María Alvarado cuestionó a qué se refería cuando dice que nunca revelaría la verdad. “‘¿Yo nunca saldré a decir la verdad?’ Yo estaba diciendo que todavía quería a Luis Enrique”, explicó. Posteriormente, reveló detalles del encuentro del lunes, donde el productor musical le dijo al menor que no era su padre, “pregúntale a tu madre”.

“Mi hijo le dijo: ‘papá, ¿eres tú?’ y él le dijo ‘eso pregúntaselo a tu mamá'”. De acuerdo con Mayela Laguna, el resultado de la prueba de paternidad se dará a conocer públicamente como parte de la resolución del juicio civil que interpuso contra su ex pareja.

Mayela Laguna dio su versión sobre un audio donde pone en entredicho la paternidad de su expareja, Luis Enrique Guzmán Crédito: Sale el Sol