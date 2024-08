AMLO se burla del PREP Ciudadano tras abordar la elección de jueces: “Los hace sentirse superiores”

El presidente se refirió de esta manera al recuento de sábanas el pasado 2 de junio Crédito: Cuartoscuro

De nueva cuenta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó el tema de la reforma al Poder Judicial al señalar que será para el 2025 cuando se lleve a cabo la votación que permita la elección de jueces y magistrados, lo que lo llevó a recordar que, tras realizarse las elecciones del pasado 2 de junio, el PREP Ciudadano buscó demeritar el triunfo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que, con un sesgo de burla, recordó que esto solo ratificó los resultados en las urnas.

“Dicen que no ganó Claudia (Sheinbaum), increíble, ¡increíble!”, dijo.

Antes de arremeter en contra del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Ciudadano, el mandatario federal y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en que será en 2025 cuando los jueces y magistrados sean electos por voto y, aunque ya no te tocará vivirlo sino a la presidenta electa de México, aseguró que la oposición no quiere dejar de tener la influencia que ejercen, por lo que recordó que durante la pasada jornada electoral se vivió un evento similar al pedirse el recuento de las sábanas colocadas en cada una de las casillas electorales instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo que no quieren es dejar de tener la influencia que ahora ejercen y si toco este tema es porque estoy viendo cómo se están moviendo. Es lo mismo, claro -ya en etapa decadente- de la elección, es como una segunda vuelta, ya estoy viendo en las redes que ahí andan revisando las sábanas y dicen que no ganó Claudia, ¡increíble! No alcanzan a entender la nueva realidad del país”.

AMLO lamentó el recuento de sábanas | Gobierno federal

El mandatario federal quien es originario de Macuspana, Tabasco, no perdió la oportunidad de insistir en que esto no es más que un reflejo del clasismo que hay en el país al remarcar que:

“(Es) por esa prepotencia, ese clasismo, ese racismo que los hace sentirse superiores. Seguramente están viendo las sábanas de la delegación Benito Juárez, o de otras colonias”.

Recuerda la vez que Martí Batres no ganó la elección

Durante la conferencia de prensa realizada este martes 20 de agosto desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dejo ver que la oposición arremete contra su movimiento sin importar que se trate de un candidato con el perfil adecuado, llevándolo así a mencionar la vez que el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama no ganó la elección del 2012 y con ello, seguir burlándose de cómo la oposición comenzó con los ataques en su contra.

“En una ocasión propusimos a un candidato, abogado, pero además un hombre bueno, íntegro católico, pero auténtico, sobre todo honesto, el maestro Batres y qué creen, se perdió, ¿quién le ganó? la vedad no sé, cualquiera, era como cuando empezábamos nosotros en Tabasco y yo decía que si ponían de candidata a una vaca, con todo respeto, ganaba la vaca”.

No es la primera vez que AMLO aborda el tema de la reforma al Poder Judicial | Crédito: Cuartoscuro

Fue el pasado 17 de agosto cuando en redes sociales se difundió el conteo de sábanas por parte del PREP Ciudadano, es decir, días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregara la constancia a la morenista como presidenta electa.

“Mejoró un poquito Claudia, pero le siguen dando una paliza en el segundo reporte de captura de las ‘sábanas’ de la elección, se ha sumado más gente a la captura y casi se llega ya al 3.3% que fue el porcentaje de actas que utilizó el INE para dar el resultado de la elección”, se lee en redes.

Estos son los presuntos resultados luego del conteo de sábanas electorales | Foto: X @carpetapurpura

Algunos de los resultados dado a conocer a nivel nacional, ponen a la excandidata a la presidencia de la República por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruíz por encima de la presidenta electa, aunque se remarca que no hay “sábanas” de Tabasco.

No obstante, el INE y el TEPJF han insistido en que la morenista obtuvo el pasado 2 de junio un total de 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa 59.75% de los sufragios, por lo que el recuento de sábanas hecho por la ciudadanía ya no tendría ninguna validez.