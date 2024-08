Adrián Marcelo ‘defiende’ a Gala Montes y pisotea los sentimientos de Gomita por Agustín: “¡Qué gatada!”

Adrián Marcelo cuestionó a Gomita por insistir en un triángulo amoroso entre ella, Gala Montes y Agustín Fernández. (@MrDoctor, Vix+)

La eliminación de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México 2 profundizó la grieta que surgió en el Team Tierra tras la eliminación de Luis ‘Potro’ Caballero, hace una semana. Luego de que Mario Bezares apareció en el carrusel, Agustín Fernández, Sabine Moussier, Sian Chiong, Ricardo Peralta, Gomita y Adrián Marcelo se refugiaron en su habitación, donde se dio un momento tenso entre el youtuber y la comediante.

Gomita expuso que se siente vulnerable desde que Gala Montes y Agustín Fernández se besaron apasionadamente durante la fiesta temática. Aunque aseguró que no ha intentado hacerse una película entre ella y el modelo argentino, calificó las acciones de Gala como un reto.

Aseguró que en los últimos días no solo ha sentido que el Team Mar invalida sus emociones, también su propio equipo: “La que se siente mal soy yo, a la que han rechazado soy yo. El que hayan hecho eso (besarse) es restregar todavía más en la cara que la rechazada soy yo. No es que quiera hacer un puente donde no lo hay”, explicó la influencer.

Sin embargo, para Adrián Marcelo, la perspectiva del público es otra, tal y como lo muestran las “películas”, segmentos de lo que pasa en la casa que le son transmitidos a los habitantes. El regiomontano aseguró que inconscientemente Gomita busca un acercamiento con Agustín Fernández para ganar puntos con la audiencia y extender su permanencia en la casa.

“Creo que la gente puede percibir que sí es una historia que estás contando. ve los hechos, van dos martes y ve, van dos martes y aunque no la quieras contar, está contada. A ti te ayuda, pero justo esa historia es donde mucha gente puede decir ‘¿en qué momento Agustín le ha dado (señales)?”, le dijo Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo le dejó en claro a Gomita que solo ella cree que Gala Montes interfiere en su supuesta relación con Agustín Crédito: Vix

Insistió en que las películas han mostrado esa realidad y por ello el público no ve a Gala Montes como alguien que interfiere en su relación, pues Agustín ni siquiera está interesada en ella.

Gomita hizo hincapié en que no ha dicho que el modelo se sienta atraído por ella, pero llamó una “gatada” el hecho de que Gala Montes le haya robado varios besos solo para molestarla.

Al escucharla, Adrián Marcelo cambió su tono y cuestionó a Gomita: “No voy a pelearme, Goma, pero ¿qué gatada, mi estimada?’ ¿Cuál es la gatada?, explícame. ¿Andas con él? Perdón, pero no lo encuentro”, expresó. Sus palabras causaron un efecto en la influencer, quien en días recientes ha hecho expresado en la casa la inquietud de que está en el bando equivocado.

Luego de la eliminación de Mariana Echeverría, Sabine Moussier y Gomita hablaron sobre la posibilidad de que se cree un tercer equipo dentro de La Casa de los Famosos, integrado por habitantes del Team Tierra que ya no están a gusto con la dinámica del grupo.

Gomita consoló a Ricardo, pues el influencer rompió en llanto tras lo ocurrido con Arath. (Captura de pantalla YouTube El 5)