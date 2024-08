Cómo hacer el video viral del efecto del abrazo con un ser querido fallecido a través de la Inteligencia Artificial

Los videos han conmocionado a todo el mundo, por hacer su propio video con su familiar fallecido. (Tiktok)

En el vertiginoso mundo de las redes sociales, una nueva herramienta está tocando los corazones de los internautas. Dream Machine, una plataforma impulsada por inteligencia artificial, permite a los usuarios crear y descargar videos emotivos que luego pueden compartir en TikTok y otras redes sociales.

Estos videos han resonado profundamente entre los usuarios, generando una ola de melancolía y recuerdos de personas queridas que ya no están con nosotros.

La magia de Dream Machine radica en su capacidad para revivir momentos especiales. Usando avanzadas técnicas de inteligencia artificial, esta herramienta puede generar videos que parecen traer de vuelta a seres queridos fallecidos de una manera increíblemente realista. Los usuarios pueden descargar estos archivos y compartirlos en plataformas como TikTok, donde rápidamente se vuelven virales.

En TikTok, los videos creados con Dream Machine han capturado la atención de millones. “Gracias a la inteligencia artificial, he podido crear un bonito recuerdo de mi abuelo. Verlo de nuevo, aunque sea en un video, me ha traído mucha paz”, compartió un usuario emocionado. Estos videos no solo impresionan por su realismo, sino también por el profundo impacto emocional que tienen en quienes los ven.

Los videos han tenido popularidad en TikTok. (Tiktok)

La capacidad de Dream Machine para crear estos recuerdos visuales ha sido un consuelo para muchos. “Estos videos han generado melancolía entre los internautas, ya que muchos de ellos son emotivos. Gracias a la inteligencia artificial, han podido crear un bonito recuerdo de personas que ya no están con nosotros”, comentó otro usuario en TikTok. La facilidad con la que se pueden crear y descargar estos videos ha hecho que más personas puedan acceder a esta tecnología y compartir sus historias.

El proceso es simple: los usuarios suben fotos y videos de sus seres queridos, y Dream Machine se encarga del resto. La plataforma genera un video que combina estas imágenes con música y efectos especiales, creando un recuerdo visual que puede ser fácilmente compartido en redes sociales. Esta accesibilidad ha contribuido a la popularidad de Dream Machine, permitiendo que más personas puedan honrar y recordar a sus seres queridos de una manera única.

En resumen, Dream Machine ha demostrado ser más que una simple herramienta tecnológica. Su capacidad para tocar las emociones de las personas y ayudarles a recordar a sus seres queridos ha convertido a esta plataforma en una tendencia en TikTok.

En los videos se pueden apreciar a usuarios dándole el último abrazo a su ser querido fallecido mediante la Inteligencia Artificial Crédito: Tiktok / Alondra Gracia 7

Al permitir a los usuarios crear y compartir recuerdos visuales, Dream Machine ha proporcionado un medio para mantener viva la memoria de aquellos que ya no están con nosotros, mostrando el poder de la tecnología para conectarnos con nuestras emociones más profundas.