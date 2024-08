“Nos abrían el portafolios con dólares y con coca”: Mariana Echeverría recuerda cuando trabajó para el narco antes de La Casa de los Famosos

Mariana Echeverría, miembro del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México (@marianaecheve)

La Casa de los Famosos México 2 está siendo todo un éxito y los participantes ya están bien colocados en sus respectivos equipos. Mariana Echeverría, ex conductora de Se Vale, forma parte del cuarto Tierra, y aunque es una de las habitantes más populares no ha tenido tanta suerte a la hora de generar empatía en los espectadores.

Recientemente, los fans del reality show resucitaron una vieja anécdota donde la presentadora de televisión confesó a Yordi Rosado que, durante su paso por Guerra de Chistes (uno de los shows más exitosos de Telehit) fue contratada por narcotraficantes.

“Nos contrataron muchos narcos, estuvo muy pesado. Nos habrían portafolios con dólares y con coca. Aprendí muchas cosas de la vida que no me hubiera imaginado”.

La comediante compartió a Yordi su experiencia durante una noche en particular, donde las personas que los contrataron los llevaron a un hotel y luego los condujeron a bordo de una camioneta blindada a un lugar que nunca ubicó. Cuando llegaron les ofrecieron de todo, drogas incluídas.

Fue una fiesta llena de familias y de niños, recuerda Mariana: “Nos subieron al escenario, estaba el confeti, llegaban los niños, se subían, te lo echaba. Un grupito por allá, otro por acá. Nadie nos hizo caso, contamos chistes a lo güey (...) Al fina, tú estás haciendo tu chamba”.

Les pagaron con fajos de billetes en efectivo y les ofrecieron cocaína. Echeverría aclaró que nunca probó nada, y que en realidad jamás lo ha hecho: “Yo nunca me he drogado, hasta la fecha, nunca he probado ninguna droga y no me arrepiento”.

Sobre lo que significó aquel momento en su vida, Mariana explicó: “La verdad es que vi esas cosas y me asustaba, no era normal para mí. Yo venía de casa, de escuela para niñas. Ese mundo era muy difícil para mí, pero lo supe llevar muy bien. Nunca perdí el piso, lo pude haber perdido ahí. Era mucha fiesta, mucha droga, mucho todo, pero me mantuve”.

La carrera de Mariana Echeverría

A lo largo de su carrera, Mariana ha participado en numerosos programas de televisión y proyectos que han consolidado su imagen en la industria. Uno de sus primeros grandes éxitos fue como conductora en el programa de comedia Guerra de Chistes, donde se destacó por su sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia.

Mariana también participó en este popular programa de comedia Me caigo de risa, donde su participación le permitió ganar más experiencia y notoriedad. De igual forma participó en Reto 4 Elementos y en Las Estrellas bailan en Hoy, donde de hecho ganó junto a su pareja de baile Lambda García.

Echeverría también ha sabido aprovechar las plataformas digitales para interactuar con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales como Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Mariana está casada con el futbolista Oscar Jiménez. Su vida familiar también ha sido parte de su presencia en redes sociales, mostrando un equilibrio entre su carrera profesional y su faceta como madre y esposa.

Mariana Echeverría sigue siendo una figura destacada en la televisión mexicana, continuando su carrera con nuevos proyectos y desafíos que la mantienen en el ojo público.