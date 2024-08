Esta es la única razón por la que Beltrones renunciará al PRI

El expresidente del PRI habló sobre su posible salida del partido (X/@MFBeltrones)

El senador electo Manlio Fabio Beltrones Rivera dio a conocer cuál sería la única razón por la que renunciaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que la próxima bancada del tricolor en la Cámara Alta lo expulsó por presuntamente romper la unidad del instituto.

Durante una entrevista, el exgobernador de Sonora indicó que su permanencia en el partido dependerá de la decisión final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, así como la celebración de la Asamblea Nacional.

Con base en lo que detalló, seguirá en el PRI siempre y cuando no se reconozca la “ilegítima” presidencia del exgobernador de Campeche, pues reiteró que el cambio a los documentos identitarios fueron irregulares y con el objetivo de “eternizarse” en la Dirigencia Nacional.

Asimismo, sentenció que no quiere pertenecer en el “partido de Alito Moreno”, debido a que él lleva más de 50 años militando en el tricolor, el partido que nació de la Revolución Mexicana, no en el que ahora Moreno Cárdenas toma todas las decisiones y no acepta la disidencia de opiniones.

“No tendría cabida yo en un partido, en el partido de Alito yo no militaré. Yo milito en el PRI, pero no en el PRI de Alito. Ese PRI secuestrado por facinerosos”

Añorve Baños seguirá al frente del PRI en la Cámara Alta (PRI/Prensa)

Sobre el porqué de los problemas internos del partido, el senador habló en el programa Abarrey Súper y ahí explicó que se debe a la supuesta ambición de Moreno Cárdenas por permanecer eternamente en la dirección del tricolor; no obstante, detalló que no es la primera vez que se éste cambia las reglas a su favor.

De acuerdo a lo que explicó, no es la primera vez que el líder priista tiene esa actitud, habría actuado de forma similar en 2004 cuando era líder juvenil en el Revolucionario Institucional y cambió los documentos para quedarse en el poder, según Beltrones.

“No es la primera vez que lo hace. En el 2004, siendo dirigente del movimiento juvenil del PRI, cambió los estatutos para reelegirse. Eso molestó al priismo y a los jóvenes priistas. De tal suerte que pidió que lo hicieran diputado federal para entonces salirse del movimiento juvenil”, detalló.

Finalmente, indicó que nunca apoyó su carrera política, especialmente su candidatura a la gubernatura de Campeche en 2015; sin embargo, explicó que muchos priistas se vieron obligados a respaldarlo en los comicios de aquel año debido a que formaba parte de la bancada y del partido.

El mensaje de Alito Moreno a Beltrones

El senador electo aseguró que el político sonorense es una persona de casi 80 años Crédito: Facebook/PRI Nacional

Las palabras de Beltrones Rivera se dieron luego de que Alito Moreno puntualizó que su rol como presidente del PRI representa al partido en su totalidad y no a intereses personales, subrayando que Beltrones, cercano a los 80 años de edad, añora un instituto político que ya no existe debido a las actuales circunstancias en las que el PRI se encuentra como tercera fuerza política en oposición.

Expresó: “Hay que decirle a Manlio Fabio Beltrones que esta no es una posición personal. A él le encanta que las columnas políticas hablen bien de él y que digan que es el político de mayor trayectoria, pero ese PRI ya no existe”.

El dirigente del PRI insistió en que el partido pertenece a una nueva generación que busca oportunidades y espacios dentro del organismo, recordando también que tanto Beltrones como su hija, la senadora Sylvana Beltrones, tuvieron sus oportunidades en el pasado proceso electoral. Aseguró que los líderes veteranos deben reconocer y apoyar el ascenso de nuevas figuras en el partido