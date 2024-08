Claudia Sheinbaum recibe constancia como presidenta electa de México en evento histórico

Claudia Sheinbaum recibe la constancia como presidenta electa para gobernar entre 2024 y 2030 (Jovani Pérez)

La primer mujer presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves la constancia que acredita su triunfo en los comicios del pasado 2 de junio y que confirma que será la titular del Poder Ejecutivo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

De la mano de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como presidenta, esta es la primera vez en la historia de México que una mujer recibe este certificado de otra mujer, por tanto es que ha sido catalogado un evento histórico.

La presidenta del máximo tribunal aseguró que con la victoria de Claudia Sheinbaum y la entrega de la constancia confirma que “México rompió el techo de cristal”, derivado a que después de 200 años y que 65 hombres fueron los antecesores, hoy se reconoce a la primera mujer presidenta.

“Este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana para decirles: México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará entrega de la constancia de presidenta electa, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República después de 200 años 65 hombres en el cargo (...). En la sesión solemne que hoy convocamos este Tribunal contribuye a la transmisión pacífica, legal y ordenada del poder público. Es momento de que la legalidad, el acuerdo y la concordia sostengan el rumbo del país, de que las instituciones mexicanas tomen su cause, asuman su responsabilidad y guíen el rumbo de nuestra amada nación, cimentando el estado de derecho que garantice la libertades, los derechos humanos, la separación de poderes y el acceso efectivo a la justicia (...). Con su llegada al Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado, nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país, se eligió democráticamente a la primera presidenta de México, y con ello se inscribe a la historia de nuestro país, sino de la lucha feminista global”, dijo en su participación Mónica Soto.

En su participación, Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta electa, aseguró que el proceso electoral fue democrático, pacífico, ordenado y libre, pero fue con los sufragios que se confirma que el pueblo de México quiere que se siga un “gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria”, contrario a gobiernos anteriores.

“Fue una jornada participativa democrática, pacífica, ordenada y libre (...). La votación masiva expresada en las urnas tiene varios significados que debemos escuchar y honrar, no sólo me refiero a mi persona, sino también a todas y todos los mexicanos que votaron por nosotros y a los que no lo hicieron, la mayoría de la gente voto porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo. Dicho de otra forma, la mayoría no quiere que regrese el gobierno al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, no quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios, ese es el mandato del pueblo de México”, dijo Sheinbaum Pardo.

Asistentes de la ceremonia solemne

Al evento estuvieron invitados diferentes actores políticos, como miembros del próximo gabinete presidencial, titulares de otros organismos como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, entre otras figuras. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó asistir a la ceremonia.

Claudia Sheinbaum Pardo en su llegada al Tribunal Electoral.

Entre los personajes que fueron vistos en el Tribunal estuvo la madre de Claudia Sheinbaum, Annie Pardo; David Kershenobich, próximo secretario de Salud; Ricardo Monreal, diputado electo; Alberto Pérez Dayan, ministro de la SCJN; Gerardo Fernández Noroña, senador electo; Josefina Rodríguez Zamora, próxima secretaria de Turismo; Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía; Raquel Buenrostro, futura secretaria de la Función Pública; Mario Delgado, líder nacional de Morena, Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; Arturo Zaldívar, próximo coordinador de política y gobierno; Adán Augusto López, senador electo; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX electa; Rosa Icela Rodríguez, futura secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la presidencia; Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE; Rogelio Ramírez de la O; secretario de Hacienda y Crédito Público; Norma Piña; Javier Laynez Potisek; Lenia Batres Guadarrama; Loretta Ortiz Ahlf; Ana Margarita Ríos Farjat; Juan Luis González Alcántara; Luz Elena González; futura secretaria de Energía; Luisa María Alcalde; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, próximo encargado de la oficina de la presidencia;

En paralelo, en las afueras del Teatro Metropolitan, se dieron cita los cientos de legisladores de Morena, quienes esperaron a que llegara Claudia Sheinbaum para dar un discurso como presidenta electa.

