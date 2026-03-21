México

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

La intérprete de “Bandido” vive momentos intensos luego de las respuestas evasivas de Ángel Muñoz

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Ángel Muñoz, y su presunto
Ángel Muñoz, y su presunto vínculo con Adriana Toval, acaparan la atención pública y generan especulaciones sobre su separación. (Jesús Aviles / Cuartooscuro)

Las reacciones públicas de Ángel Muñoz tras las acusaciones de infidelidad han puesto en el ojo de la atención pública nuevamente a Ana Bárbara.

Además de la supuesta separación de la pareja, las especulaciones también giran en torno al presunto vínculo del empresario con la periodista Adriana Toval y las consecuencias que enfrentan tanto a nivel personal como familiar.

Las acusaciones de infidelidad contra
Las acusaciones de infidelidad contra Ángel Muñoz reactivan el foco mediático sobre la relación de Ana Bárbara. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Las primeras declaraciones públicas de Ángel Muñoz tras controversia con Ana Bárbara

Sorprendido por los reporteros frente a cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda!, Ángel Muñoz optó por la brevedad y la evasión sobre el tema.

Al ser interrogado sobre su situación con la intérprete de “Bandido”, el empresario declaró: “Nada (no pasó nada con Ana Bárbara)”. Su respuesta fue tajante y evitó entrar en detalles sobre la supuesta infidelidad.

En ese mismo encuentro, fue cuestionado sobre su residencia actual, a lo que respondió: “Yo no vivo aquí”, cerrando la puerta a cualquier aclaración adicional y sin ofrecer más comentarios.

Su postura pública contrastó con la versión que trascendió en redes y medios de entretenimiento, donde señalaron que estaba fuera del domicilio familiar desde días antes del escándalo.

Ángel Muñoz evita dar detalles
Ángel Muñoz evita dar detalles sobre la supuesta separación y desmiente cualquier conflicto con Ana Bárbara frente a la prensa. - (Jesùe Avilés/ Infobae)

Audios filtrados y el papel de Adriana Toval

Cabe destacar que el conflicto se desató cuando salieron a la luz grabaciones difundidas por la periodista Adriana Toval. En dicho material, Muñoz habría manifestado su intención de “arruinar económicamente” a Ana Bárbara.

Además, la periodista confirmó públicamente: “Tengo una relación con el marido de Ana Bárbara”, palabras que provocaron una ola de especulaciones y reacciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Asimismo, aseguró contar con pruebas que respaldan sus afirmaciones y manifestó estar lista para enfrentarse a cualquier acción legal que emprenda el empresario, lo que mantiene la atención pública en la relación sentimental de la cantante.

El contenido de los audios
El contenido de los audios publicados por Adriana Toval involucra la intención de Ángel Muñoz de afectar económicamente a Ana Bárbara.(Instagram/@adri_toval)

Reacciones del entorno familiar de Ana Bárbara

Hasta ahora, la supuesta decisión de Ana Bárbara de solicitar a su pareja que abandonara la residencia familiar es el punto más álgido hasta el momento. Aunque todavía no existe un comunicado oficial sobre la ruptura, allegados a la cantante sostienen que la separación ya es un hecho.

Sin embargo, el círculo cercano de la artista expresó preocupación por las secuelas emocionales, en particular ante el riesgo de que la presión mediática desencadene una recaída en problemas alimenticios que la cantante de regional mexicano habría enfrentado previamente.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre una ruptura definitiva, pero el entorno de Ana Bárbara se mantiene alerta ante nuevas repercusiones: “Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso”, declaró una persona cercana a la artista en referencia al momento en que los audios se hicieron públicos.

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