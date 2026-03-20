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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo? El origen de la tendencia primaveral en México

La práctica vinculada al equinoccio y potenciad​a por las redes sociales, ha transformado una costumbre popular en una tendencia que simboliza esperanza y renovación

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El 21 de marzo, el
El 21 de marzo, el gesto de obsequiar flores de este color se extiende entre jóvenes y adultos, impulsado por referencias culturales y la búsqueda de expresar buenos deseos con la llegada de la nueva estación. (Crédito: HBO Max/ ilustración de Infobae)

Cada 21 de marzo, las flores amarillas se convierten en protagonistas de una de las tendencias más visibles de la primavera en México. Lo que comenzó como una referencia de la cultura pop se ha transformado en una costumbre social y comercial que llena de color, optimismo y significado hogares y redes sociales.

El auge de las flores
El auge de las flores amarillas como símbolo de esperanza y nuevos comienzos se asocia con el equinoccio de primavera. (Créditos: HBO Max)

Aunque no es una efeméride oficial, la entrega de flores amarillas en esta fecha se asocia con el inicio de la primavera, simbolizando nuevos comienzos, esperanza y la celebración de los vínculos afectivos. La práctica, adoptada por jóvenes y adultos, conecta tradición, emociones colectivas e incluso fenómenos de consumo.

El 21 de marzo y el florecimiento de una tradición

El acto de regalar flores amarillas el 21 de marzo está íntimamente ligado al cambio de estación y el simbolismo de la primavera en el hemisferio norte.

  • El 21 de marzo marca el equinoccio, cuando el día y la noche tienen la misma duración, dando la bienvenida a la primavera.
  • En México y otros países, la fecha representa el renacimiento de la naturaleza y la oportunidad de celebrar la vida con colores brillantes.
  • La costumbre ha sido adoptada en grandes ciudades y pequeñas comunidades, donde regalar flores amarillas es visto como un gesto de buenos deseos, optimismo y alegría.
Regalar flores amarillas refuerza los
Regalar flores amarillas refuerza los lazos personales y celebra tanto los grandes comienzos como los momentos cotidianos de felicidad. (imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno ha trascendido generaciones y fronteras, sumando cada año a más personas que se suman a la celebración.

Una tendencia impulsada por la cultura pop

El auge reciente de regalar flores amarillas tiene un origen muy claro en la cultura pop latinoamericana.

  • La telenovela argentina Floricienta y su canción Flores Amarillas popularizaron el deseo de recibir estas flores como gesto romántico y de esperanza.
  • Con el tiempo, escenas y fragmentos de la serie resurgieron en redes sociales como TikTok e Instagram, donde usuarios comenzaron a compartir el regalo y pedir flores amarillas cada primavera.
  • Esta viralización consolidó el 21 de marzo como la fecha predilecta, conectando el cambio de estación con la ilusión de nuevos comienzos.
La telenovela Floricienta impulsa la
La telenovela Floricienta impulsa la costumbre de regalar flores amarillas en la fecha, conectando la cultura pop latinoamericana con las tradiciones actuales. (Floricienta - Flores Amarillas)

El fenómeno demuestra cómo la cultura digital puede transformar un simple gesto en una expresión colectiva de afecto y renovación.

El significado detrás de las flores amarillas

El color amarillo y las flores elegidas para esta fecha tienen un simbolismo especial.

  • El amarillo está vinculado a la alegría, la energía positiva y la luz del sol.
  • Las flores de este color, como girasoles, tulipanes, lirios y gerberas, representan optimismo, esperanza, amistad y celebración de la vida.
  • Regalar flores amarillas se ha convertido en una forma de desear felicidad y compartir emociones positivas con pareja, amigos o familiares.
El simbolismo del color amarillo
El simbolismo del color amarillo vincula la alegría, la energía positiva y el sol a la celebración de la vida y los vínculos afectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia, más allá de la moda, fortalece los lazos personales y refuerza la importancia de celebrar pequeños y grandes comienzos.

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