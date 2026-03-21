Sindicato de trabajadores de RTP piden al Gobierno de la CDMX atender problemática de reparación de autobuses

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México advirtió, mediante una carta enviada al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, sobre la falta de mantenimiento en los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De acuerdo al sindicato, el deterioro en el sistema de frenos y el tren motriz representa un riesgo que podría derivar en “daños físicos muy lamentables” si no se atienden de inmediato, informó Hugo Manuel Bautista, líder sindical.

Entre las fallas mecánicas recurrentes identificadas, el sindicato detalló la necesidad de inspeccionar compresores, tanques de aire, rotachambers, neumáticos, rines, tambores y balatas.

La carta destaca que estos problemas ya han provocado daños materiales y urge la intervención de las autoridades para evitar posibles consecuencias graves para usuarios y trabajadores.

El documento también sostiene que, pese a estos diagnósticos, la Administración de la Red de Transporte de Pasajeros continúa asignando unidades con defectos para prestar servicio. El sindicato solicita la intervención inmediata tanto de la Secretaría de Movilidad como de la Jefatura de Gobierno para solucionar la falta de reparación de los autobuses.

A través de sus redes sociales, el Sindicato también ha denunciado que el gobierno administrado por Clara Brugada ha ignorado sus denuncias, poniendo en riesgo a la ciudadanía, “transportándolos en unidades que no cumplen con la garantía de seguridad.”

El documento instando a las autoridades a atender el problema fue compartido por redes sociales (Foto: X)

Entre las aclaraciones que han hecho los trabajadores, se ha hecho mención que no mantienen un bloqueo, y que es mentira que haya pocas unidades en servicio, se trata de una mala administración. “no podemos seguir exponiendo a la ciudadanía”, se lee en una de sus recientes publicaciones.

Otras denuncias por parte del Sindicato

Además de exigir el mantenimiento a las unidades de transporte, el personal de la Red de Transporte de Pasajeros ha señalado a Daniel Arcos, director general de RTP por la omisión de higiene en sanitarios de las bases donde llegan las unidades; “por falta de sanitarios y/o estén sucios no podemos comprometer nuestra salud por falta de atención”.

Según un boletín informativo difundido el 13 de marzo de este año por el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (STTPCDMX), no se ha cumplido con condiciones óptimas de higiene para atender necesidades básicas fisiológicas pues no hay baños asignados en las terminales.

Aunado a lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato también señaló que los baños para mujeres no cuentan con seguridad, se encuentran sin chapa y en extrema suciedad, poniendo en riesgo a las trabajadoras de la Red de Transporte de Pasajeros.

Las unidades de RTP de la flotilla José María Morelos y Pavón cumplen seis años. (Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México)

¿Qué sucede en la Red de Transporte de Pasajeros?

El licenciado Hugo Manuel Bautista Martínez, Secretario General del STTPCDMX a través de un video difundido en redes sociales mencionó que hay más de 200 unidades de autobuses en deterioro que no han sido atendidas por el gobierno.

En dicho video también comentó que se le presentó una solución a la administración de la CDMX, con un programa operativo anual, realizado por todos los representantes sindicales.

Una de las preocupaciones principales es acortar tiempo de solución, colaborando activamente para que los problemas sean resueltos.