Filtran LISTA con supuesto orden de eliminados de ‘La Casa de Los Famosos México 2′

Los habitantes cumplirán un mes en aislamiento el próximo domingo 18 de agosto.

Ya comenzó la cuarta semana de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, el reality show de Televisa más polémico del momento debido a los constantes enfrentamientos entre sus habitantes. Tras la inesperada expulsión de Luis ‘Potro’ Caballero, en redes sociales se viralizó una lista con los nombres de los participantes de esta temporada que dejaría al descubierto el supuesto orden de eliminados.

Esta no es la primera vez que se viraliza una lista como esta, pues varios usuarios de redes sociales difundieron un conteo similar durante la primera temporada que ganó Wendy Guevara. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce el origen de la misma.

Sian Chiong y Sabien Moussier ganaron el liderato semanal. (@La_JefaMx)

Eliminados de ‘La Casa de los Famosos México 2′, según la supuesta lista filtrada

Paola Durante Shanik Berman Luis Caballero ‘Potro’ Mariana Echeverría Sian Chiong Agustín Fernández Sabine Moussier Ricardo Peralta Adrián Marcelo Araceli Ordaz ‘Gomita’ Mario Bezares Arath de la Torre Gala Montes Briggitte Bozzo o Karime Pindter

(TikTok: @lcdlf__2024)

Luis Potro Caballero rompe el silencio sobre la estrategia de Adrián Marcelo

El influencer asistió como invitado especial a la gala de LCDLFM 2 que se transmitió el lunes 12 de agosto. Ahí, concedió una entrevista para Shanik Berman, donde se sinceró sobre su participación en el reality, su repentina eliminación y la estrategia de Adrián Marcelo después de ver una compilación de los momentos más polémicos de Tierra.

“Los clips que pusieron como que no se ve mucho, pero me cae mucha información que no quería creer y que estoy confirmando”, comenzó.

“No sé si me utilizó (Adrián Marcelo). Creo que sería muy tonto de mi parte porque pues tampoco tengo 10 años como para que me puedan influenciar de esa manera. Yo creí en él, empatamos en muchas cosas, pero pues el tiempo es el que dirá”.

Adrián Marcelo continúa dando de qué hablar por sus ataques contra sus compañeros. (Captura de pantalla)

Respecto a la reacción del equipo Tierra tras su eliminación, comentó: “(Se quebró) porque soy muy buen amigo y le demostré que soy buen cuate, soy fiel y creo que eso es difícil de encontrar en un formato así”.

También habló sobre la pelea campal entre Mar y Tierra: “Creo que hubo faltas de respeto de todos, pero sí considero que ha sido agresiva en algunas formas de contestar”.

Finalmente, se sinceró sobre la posibilidad de que Adrián Marcelo gane ‘La Casa de los Famosos México 2024′: “No sé si vaya a ganar, la neta es que los villanos nunca ganan en este tipo de cosas, siempre ganan los buenos”.