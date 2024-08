Prófugos del Anexo: inicia la preventa para shows en CDMX; fans reportan fallas y reaccionan con MEMES a inmensas filas

(X)

Tras meses de esperar, este martes 13 de agosto comenzó la preventa exclusiva para los dos conciertos que Julión Álvarez y Alfredo Olivas ofrecerán en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el próximo octubre. Como era de esperarse, varios capitalinos se formaron en una fila virtual con la ilusión de comprar sus entradas, no obstante, reportaron fallas en redes sociales.

“De que chingados sirve ser el turno 200 para comprar boletos, si cuando me dirigen me sale el error. La actualizas y te manda al lugar 150mil... Pinche página culera eligieron los prófugos del anexo”.

- “No es por nada, pero todo indica que ni para la venta general se dará abasto el #ProfugosDelAnexo. La página de http://ticketcity.mx, ya comienza a presentar fallas intermitentes, y la Plaza de Toros ya cuenta con casi 15 mil personas en fila”.

No obstante, otros usuarios de redes sociales tomaron con humor la situación y lanzaron comentarios burlescos al respecto.

- “Está más difícil conseguir boleto para Los Prófugos del Anexo que para Taylor Swift”.

- “Esta misión no se va a lograr”.

- “Sálganse de la fila de los prófugos del anexo, quiero estar sola”.

- “No mames lugar 81990 en la fila para Prófugos del Anexo”.

- “Solo me faltan 19 mil personas y consigo mi boleto para Prófugos del Anexo”

- “Querido Dios sé que he sido una perra casi toda mi vida y he sido cruel con mucha gente y en verdad lo siento mucho, pero por favor, Dios, te ruego que me dejes ir al Prófugos del Anexo”.

Cabe mencionar que los boletos también se pusieron a la venta en la taquilla física de la Plaza de Toros.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Prófugos del Anexo’ en la Plaza de Toros?

De acuerdo con la información oficial del evento, un fanático de los intérpretes de regional mexicano que quiera disfrutar de su show deberá desembolsar de 980 a 12 mil 90 pesos mexicanos por entrada.

A continuación te contamos cuáles son los precios oficiales según la zona del recinto:

RUEDO $12,090.00

BARRERA $9, 660.00

1° TENDIDO $6,040.00

2° TENDIDO $3,020.00

PALCOS $2,180.00

LUMBRERAS $1,450.00

3° TENDIDO $980.00