Claudia Sheinbaum respalda versión de Rubén Rocha tras ser vinculado con el Mayo Zambada: “Él ya dio su explicación de frente y directo”

La presidenta electa de México reiteró su respaldo al gobernador de Sinaloa Crédito: Cuartoscuro

Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores salientes y entrantes de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo a Rubén Rocha Moya, luego de que el mandatario federal de Sinaloa fuera vinculado al narcotráfico por el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Este 12 de agosto, en conferencia de prensa, la presidenta electa de México dijo creer en la versión del gobernador, pues señaló que se trata de un intento más de desestabilizar al actual líder del Ejecutivo.

“Ya lo explicó el gobernador de Sinaloa. Explicó claramente que él no tenía ningún conocimiento, que él estaba fuera del estado y le creemos, es compañero del movimiento desde hace tiempo”, afirmó.

En esa línea, refirió:

“Qué casualidad que sale una declaración justo el día que vamos a Culiacán”.

Sheinbaum junto al presidente López Obrador y Rubén Rocha Moya, el pasado 10 de agosto. (Especial)

“No les va a funcionar ahora”: Sheinbaum

En la misma línea que el presidente López Obrador, la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que los señalamientos en contra de Rocha Moya son un intento más de la denominada campaña “Narcopresidente”. Empero, advirtió que no funcionará.

“(Rocha Moya) tiene un enorme apoyo popular dentro de Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente y directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. No les funcionó en la campaña, que les va a funcionar ahora”, dijo.

Por otra parte, pidió no estigmatizar a Sinaloa y su población.

“Como lo dijimos, ésta idea de estigmatizar a Sinaloa es algo con lo que no estamos de acuerdo. Mismo Badiraguato, que si ahí nació uno u otro narcotraficante, ¿qué tiene que ver con la gente honesta?

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una conferencia de prensa. (EFE/Isaac Esquivel)

Durante ‘La Mañanera de este lunes, el presidente López Obrador reiteró su respaldo al mandatario estatal y lo reconoció por haber haber respondido a las acusaciones en su contra a pocas horas después de los hechos.

“El mismo día que sale la carta, nosotros estamos allá ―en Culiacán― en un acto que ya estaba programado, y él me dijo antes que iba a dar a conocer su versión. Nada más que me pedía mi punto de vista. (Me dijo) que estaba consiente que no era nada más involucrarlo a él, sino al titular del Ejecutivo. Le digo: El que nada debe, nada teme y hay que dar a conocer todo sobre este asunto”, relató.

Por su parte, las gobernadoras y gobernadores constitucionales y electos de Morena expresaron su “absoluto respaldo” a Rocha Moya a través de un comunicado.

“Rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada García a través de su defensa legal, que pretende vincular, sin éxito, al gobernador Rocha con esta persona detenida el pasado 25 de julio. La situación ya fue aclarada de manera puntual”, se lee en el documento.

(Foto: Morena)