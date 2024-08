Presuntos autodefensas anuncian en video combate al narco en Chenalhó y Pantelhó, Chiapas

Foto: captura de video

Un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropa negra y cubiertos del rostro anunciaron la creación de un nuevo grupo, supuestamente, de autodefensas en los municipios de Chenalhó y Pantelhó, Chiapas.

El tarde del 6 de agosto se dio grupos de hombres armados desfilaron por municipios de la región norte de Chiapas, como Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixhuatán, Tapilula y Rayón, para anunciar que no querían “cobro de piso” y que estaban para “cuidar” a los habitantes.

Dos días después de estos hechos, otra grabación que circuló en redes sociales muestra a más de una docena de personas que anuncian la creación de un supuesto grupo de autodefensas en Chenalhó y Pantelhó, donde se han reportado el desplazamiento de personas ante los ataques de los diferentes grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

“Saludamos a la población en general y al pueblo de Chenalhó. Nosotros, los que estamos aquí presentes, somos ex compas zapatistas y nosotros le venimos a apoyar, venimos a defender los derechos a la vida para que haya paz en nuestro bello municipio de Chenalhó. Nos duele ver el sufrimiento de la situación de nuestros hermanos de la Esperanza y Centros que hoy están fuera de sus casas y están desplazados en la cabecera de Chenalhó”, dice una mujer con un paliacate rojo en su cuello y que lee un comunicado.

Hombres y mujeres vestidos de negro, quienes mencionaron ser ex integrantes del EZLN, acusaron al grupo criminal Los Herrera Crédito: @GabyCoutino

La supuesta ex integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señaló que mujeres, hombres, niños y ancianos han dejado sus casas, animales y toda su pertenencia ante los constantes enfrentamientos por los grupos del crimen organizado.

Apuntó que estas personas desplazadas están enfermando y no tienen mucho alimento. “La ola de violencia por estos grupos criminales cada vez más afecta a toda la población de Chenalhó. Los tres niveles de gobierno no han hecho nada al respecto. No han actuado en contra de ellos, el grupo criminal Los Herreras y fracción, no sabemos si tienen conocimiento de las muertes que han cometido estos criminales a personas inocentes”, explicó.

“Ya han matado a mucha gente este año y anteriores; y siguen matando más personas y no han hecho justicia por el derramamiento de sangre de tantas muertes. No queremos otra masacre como en Acteal en el año de 1997. Nos recuerda que estos, los de fracción son, eran y han sido grupos de paramilitares desde ese año. Hoy están afectando y haciendo daño a nuestros municipios”, indicó la mujer rodeada de otros sujetos vestidos de negro, uno de ellos ondeaba una bandera de México.

Grupos de hombres encapuchados colocaron varios mensajes dirigidos a los grupos criminales de la región. (Facebook/Máxima expresión)

En la zona Alta, Norte y Sierra de Chipas se vive una escala de violencia en los últimos meses, por ello, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció que habitantes de al menos quince poblados y municipios del estado viven un momento crítico de violencia por parte de los diferentes grupos criminales.

En un comunicado, emitido el pasado 31 de julio, el colectivo alertó que la población de estos municipios, que está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, “está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”.

Estas comunidades, a decir por lo reportado por la Organización No Gubernamental (ONG), “son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado”.

En Chiapas se tiene registro que operan células del Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones locales como El Maíz, El Machete, Los Herrera y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCG).