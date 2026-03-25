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La Selección Mexicana estrena su himno con Grupo Frontera “Un solo corazón”

La reconocida agrupación presenta la canción que acompañará al equipo dirigido por Javier Aguirre camino a la Copa del Mundo 2026

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La agrupación creó el himno
La agrupación creó el himno para México en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana de Futbol cuenta desde hoy con un nuevo himno oficial para su camino hacia el Mundial 2026, tras el lanzamiento de la canción “Un solo corazón” interpretada por Grupo Frontera.

El tema fue presentado durante un evento organizado por Amazon Music y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La pieza musical, producida por Edgar Barrera, busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los aficionados mexicanos con el equipo nacional.

“Un solo corazón” ya está disponible, en exclusiva, a través de Amazon Music, y se espera que acompañe al conjunto dirigido por Javier Aguirre en cada uno de sus compromisos durante la Copa del Mundo 2026.

Paul Forat, responsable de la compañía que produjo el sencillo en México, declaró:

“Ayer, justamente filmamos el video de la canción con ellos. Fue una experiencia única, única de verdad. Es un momento espectacular, los jugadores, en medio de toda la cantidad de cosas que tienen que hacer, cuando les pusimos la canción y les subimos el volumen, solitos empezaron a contagiarse y no hizo falta pedirles mucho. Seguían bailando y la sentían y creo que se identificaron con la canción, fue muy natural verlos convivir con Grupo Frontera”.

Grupo Frontera y su conexión con la cultura mexicana

Grupo Frontera, originario de Texas, Estados Unidos, ha ganado relevancia en el género regional mexicano desde 2023, impulsado por éxitos como “No se va”.

Sus integrantes, con raíces en Tamaulipas y Nuevo León, han destacado por su conexión con la cultura mexicana, lo que influyó en su selección para este proyecto.

La agrupación está conformada por Payo Solis, Juan Javier Cantú, Beto Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega.

Durante la presentación, Grupo Frontera expresó la importancia de participar en un evento de esta magnitud y el honor que representa para ellos acompañar al “Tri” en una edición de la Copa del Mundo que se celebrará parcialmente en territorio mexicano.

Señalaron: “Esto es especial para nosotros porque llevamos siete Mundiales apoyándolos y este es un honor, tener la canción con ustedes, un abrazote para todos los mexicanos”.

La Federación Mexicana de Futbol y Amazon Music colaboraron con Edgar Barrera, ganador de varios premios Grammy, para la producción del tema.

Forat detalló que el objetivo fue crear una canción que conectara de inmediato con los jugadores y la afición.

El video musical se filmó recientemente durante una concentración del equipo mexicano previa a un partido amistoso ante Portugal.

La canción se integra a una larga lista de temas que han acompañado a la selección nacional en grandes torneos.

Su lanzamiento coincide con un periodo de expectativa para el futbol mexicano, que recibirá a equipos internacionales en el renovado Estadio Ciudad de México y otras sedes como parte del calendario oficial de la Copa del Mundo 2026.

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