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Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y se burlan de su frase viral: “Amooor”

La pareja retomó la frase en recientes videos, recordando el momento que se volvió viral durante los Premios Juventud 2024

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La pareja retomó la frase
La pareja retomó la frase “Amooor” en recientes videos, recordando el momento que se volvió viral durante los Premios Juventud 2024. (@angela_aguilar_)

Durante el fin de semana, Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en redes sociales y retomaron el centro de la conversación pública al burlarse de la frase viral “Amooor”, surgida en 2024 tras su primera aparición como pareja. La interacción se produjo a través del canal de difusión de WhatsApp de Ángela Aguilar, donde la cantante ha incrementado su actividad, mostrando fragmentos de su vida privada y momentos compartidos con el intérprete sonorense.

En uno de los videos recientes publicados por Aguilar, se observa a ambos disfrutando de un momento en casa. La artista invita a Nodal a hablar sobre el programa televisivo que miraban para sus seguidores, aunque él rechaza la propuesta y prefiere continuar viendo la pantalla. La familiaridad y naturalidad del intercambio ha captado la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada publicación de la pareja desde el anuncio de su relación.

La expresión “Amoooor”, popularizada en un video conjunto de Ángela Aguilar y Christian Nodal, volvió a aparecer en sus recientes publicaciones y reavivó memes en redes sociales.

Además de los videos, la menor de la dinastía Aguilar compartió imágenes de un ramo de flores amarillas con un girasol, regalo que habría recibido de Christian Nodal. Esta elección floral remite a la tradición popularizada por la telenovela “Floricienta”, donde las flores amarillas simbolizan el amor eterno y el deseo de un futuro compartido. “Él la estaba esperando con una flor amarilla…“ se lee.

Entre las publicaciones recientes también figuran fotografías de accesorios personales, como bolsas y joyas que la cantante llevó consigo durante un viaje privado en avión hacia un concierto de Nodal en Costa Rica. “Que tengan un fin de semana lindo, lleno de amor y detalles simples que alegran el corazón. Costa Rica. Los amamos”, escribió.

En otro clip difundido, la pareja aparece mostrando solo sus ojos y cejas, mientras intercambian risas y repiten la palabra “Amoooor”, haciendo alusión a los memes y reacciones surgidos desde 2024. La frase se popularizó tras un saludo conjunto a los Premios Juventud 2024, cuando Aguilar agradeció su nominación y reconocimiento, y Nodal envió un beso a la cámara. En ese mensaje, Ángela Aguilar exclamó en tono espontáneo la palabra que se convertiría en tendencia: “¡Amoooor!”, procediendo a retirar a Nodal de la cámara.

La frase viral fue incorporada
La frase viral fue incorporada a la mercancía oficial durante la gira “Libre Corazón”, con el apoyo de Pepe Aguilar y Christian Nodal. (IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal // @angela_aguilar_)

La viralidad de este saludo trascendió en plataformas como TikTok y X. Durante la gira “Libre Corazón” en 2025, la familia Aguilar y el propio Christian Nodal incorporaron la frase a su mercadería oficial, lanzando gorras y playeras bordadas con el término, artículos que fueron promocionados tanto por la cantante como por Pepe Aguilar en distintas plataformas.

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