Danae Ahuja, la primera niña mixteca nominada al Ariel tras su debut en el cine: “No importa si gane o no, estoy agradecida”

Danae Ahuja es la primera niña mixteca nominada al Ariel, según lo confirmó a esta casa editorial la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Foto: Infobae México

Danae Ahuja Aparicio es una niña originaria de la comunidad de San Miguel el Grande, Oaxaca, quien con solo 10 años y sin formación especializada en la actuación logró debutar en el cine mexicano y ser la primera niña mixteca nominada al Ariel por su participación como protagonista en ‘Valentina o la serenidad’, segundo largometraje de la cineasta Ángeles Cruz.

En este filme, Danae interpreta a una niña de nueve años llamada Valentina, quien a través de una capa hecha con un trapo de cocina y un sombrero debe enfrentarse a la dolorosa muerte de su padre en medio de una familia que utiliza el silencio como principal recurso para afrontar la pérdida.

En entrevista con Infobae México, Danae Ahuja compartió que fue seleccionada para protagonizar el segundo filme de Ángeles Cruz, originaria de la comunidad vecina llamada Villa Guadalupe Victoria, tras participar en tres talleres dirigidos por la cineasta y junto a la actriz Myriam Bravo, quien también interpreta a la madre de Valentina.

Danae Ahuja Aparicio en compañía de la cineasta Ángeles Cruz durante las grabaciones de 'Valentina o la serenidad'. Foto: Cortesía Elizabeth Aparicio/ madre de Danae Ahuja

Según la madre de Danae, Elizabeth Aparicio, quien es maestra de bachillerato y sembradora, Ángeles Cruz y Myriam Bravo las visitaron en su hogar un día de 2022 con la intención de que la niña y sus dos hermanas participaran en los talleres de selección para los protagonistas de su largometraje.

Danae, quien mencionó no estar interesada en la actuación hasta este proyecto, fue aceptada por la cineasta tras participar en talleres en los que tuvo que aprender palabras en mixteco y recitar un poema. Al respecto, Ángeles Cruz recordó que la principal característica por la que eligió a la niña fue por su disciplina y motivación para aprender la lengua, quien en compañía de su abuela complementaba los talleres.

La cineasta, originaria de Villa Guadalupe Victoria, en Oaxaca, comentó a Infobae México el momento en que informó a Danae Ahuja su selección como protagonista de 'Valentina o la serenidad'.

Ángeles Cruz dijo que disfruta trabajar con personas de su comunidad que no cuentan con experiencia actoral. Asimismo, compartió que esta tradición forma parte de su necesidad de contar aquellas cosas que la atraviesan desde sus orígenes, como lo son el racismo, los estereotipos y el abuso sexual infantil, además aseguró que filmar en Villa Guadalupe Victoria “para mí ha sido el encuentro con mi espíritu”.

Al ser aceptada, Danae expresó sentirse muy emocionada por ser la protagonista del segundo largometraje de Ángeles Cruz, por lo que su preparación comenzó al enterarse que debía aprender no solo mixteco, sino también a nadar.

Danae Ahuja Aparicio fue nominada al Ariel tras su debut en la película 'Valentina o la serenidad' de la cineasta Ángeles Cruz. Este es el primer trabajo como actriz de la niña mixteca de tan solo 10 años de edad.

Uno de los momentos más memorables para la joven actriz durante la película fue cuando Valentina pregunta a su madre dónde se encuentra la gallina que tenían en casa; sin embargo, la familia se encontraba reunida en la mesa comiendo pollo y permanecen en silencio tras el cuestionamiento de la pequeña.

‘Valentina o la serenidad’ es un filme con tintes autobiográficos en el que Ángeles Cruz encontró a su niña de nueve años que perdió a su padre tras un accidente, quien debió enfrentar la muerte y ausencia de su figura paterna ante el silencio característico de su familia originaria de Oaxaca. Estos simbolismos forman parte de la historia de Valentina, una niña que atraviesa el dolor en comunidad, con una madre y un amigo llamado Pedrito que siempre la acompañan.

Imagen tomada de Pedrito y Valentina durante la grabación de 'Valentina o la serenidad'. Foto: Cortesía Elizabeth Aparicio/ madre de Danae Ahuja.

La cineasta, que ha denunciado el aumento de violencia en su comunidad, mencionó que durante las grabaciones vivió momentos memorables en compañía de Danae Ahuja, ya que lograron crear una conexión emocional mientras se divertían.

“(Un día) me acuerdo que cuando volteo la niña ya tenía mi gorra, mis audífonos y mis lentes frente al monitor, poniéndose de directora. Todos tomándole foto a ella mientras yo explicaba la escena y la niña ahí vestida como yo”.

Además, recordó que en una ocasión Danae quiso renunciar a su papel protagónico porque se sentía cansada; sin embargo, mencionó que la pequeña un día llegó y les recordó que era su responsabilidad terminar las grabaciones.

“(Dijo) es que estaba muy cansada, ya no me podía levantar, estaba muy agotada, pero luego pensé, si no voy ¿qué van a hacer mis compañeros? No van a trabajar”, comentó Ángeles Cruz.

Danae Ahuja comentó a esta casa editorial su experiencia al grabar con la cineasta Ángeles Cruz durante el rodaje de 'Valentina o la serenidad', filme que protagonizó.

La niña, que terminó el cuarto año de primaria, dijo sentirse muy feliz porque nunca se imaginó estar nominada a uno de los premios más importantes para el cine mexicano.

“Yo me siento muy feliz, me siento alegre, contenta, siento muy bonito porque voy a estar en uno de los premios que yo nunca pensé que iba a lograr. Me gustó mucho. Yo no espero nada, no importa si gane o no. Estoy agradecida”, afirmó Danae Ahuja.

De izquierda a derecha: Danae Ahuja Aparicio, la actriz Myriam Bravo y la cineasta Ángeles Cruz. Foto: Cortesía Elizabeth Aparicio/madre de Danae Ahuja.

Danae Ahuja Aparicio está nominada al Premio Ariel en su 66 edición como Mejor Revelación Actoral por su protagónico en ‘Valentina o la serenidad’, postulación que la convierte en la primera niña mixteca en ser candidata a uno de los galardones más importantes de la industria del cine en México, según lo confirmó la AMACC a esta casa editorial.

Se espera que la película sea estrenada en cines comerciales de todo el país a finales de septiembre, mes en el que se llevarán a cabo los Premios Ariel en Guadalajara.