Bruno Mars en la CDMX: este será el precio de la merch “no oficial” que se venderá en el GNP Seguros

Mercancia "no oficial" del conciertos de Bruno Mars en la CDMX. (Ocesa)

Bruno Mars será el artista que va a estrenar el recién remodelado y renombrado Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), recinto en el que dará tres conciertos e interpretará sus más grandes éxitos.

Las fechas de los tres shows del intérprete de Grenade son los próximos jueves 8, sábado 10 y domingo 11 de agosto de 2024. Cabe mencionar que Bruna Mars consiguió sold out para las tres presentaciones.

Como en todos los grandes conciertos que ocurren en México, una de las cosas que no puede faltar es la mercancía del artista que se va a presentar, como lo pueden ser gorras, camisetas, tazas y sudaderas.

Se venderá mercancia "no oficial" del cantante Créditos: (X/ailoviutl)

Precio de los productos “no oficiales” de Bruno Mars que se venderán en conciertos de CDMX

Fue el periodista Ángel Rey quien compartió por medio de su cuenta de X (antes Twitter) cuáles son los precios de los productos “no oficiales” del concierto de Bruno Mars.

Los costos son los siguientes:

- Playeras: 250 pesos mexicanos

- Gorras: 200 pesos mexicanos

- Termos: 200 pesos mexicanos

- Sudadera: 400 pesos mexicanos

- Tote bag: 250 pesos mexicanos

- Tazas: 150 pesos mexicanos

- Llavero: 150 pesos mexicanos

- Sticker: dos por 50 pesos mexicanos

- Chamarras: 600 pesos mexicanos

- Lapiceros: 20 pesos mexicanos

- Peluches: 500 pesos mexicanos

Precio oficial de los productos "no oficiales" Créditos: (X/ailoviutl)

Objetos no permitidos en los conciertos de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros

Los artículos de los asistentes no podrán llevar con ellos son:

- Cámaras profesionales, entre las que se incluye cualquiera que cuente con lente extensible o ajustable

- Accesorios para cámaras, entre lo que se incluyen palos para selfies, Gopros, estuches, trípodes, entre otros

- Equipo profesional de grabación de video o audio

- No luces, no baterías, a excepción de baterías externas para el celular

- Dispositivos electrónicos grandes como pueden ser laptops, ipads, tabletas y lectores

- Cadenas largas o joyería con picos

- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que se encuentran alrededor o detrás

- Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

- Comidas y bebidas

- Paraguas

- Drogas o sustancias ilegales

- Rayos láser y luces químicas

- Medicamentos de venta libre

- Drones

- Aerosoles

- Armas

Acerca de Bruno Mars

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernandez, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín nacido el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por la música, influenciado por su familia, músicos dedicados que lo introdujeron al mundo del espectáculo.

Bruno Mars mostró interés por la música desde una edad temprana Foto: EFE

Mars se mudó a Los Ángeles tras graduarse de la escuela secundaria para perseguir una carrera musical. Inicialmente, encontró éxito como compositor y productor, coescribiendo éxitos para otros artistas, incluidos Right Round de Flo Rida y Wavin’ Flag de K’naan.

Su carrera como solista despegó con el lanzamiento de su álbum debut “Doo-Wops & Hooligans” en 2010, que incluyó éxitos mundiales como Just the Way You Are y Grenade. Su estilo musical es una mezcla de pop, R&B, funk, soul y reggae, lo que le ha permitido atraer a una audiencia amplia y diversa.

Mars ha lanzado varios álbumes exitosos, como “Unorthodox Jukebox” (2012) y “24K Magic” (2016), generando éxitos adicionales como Locked Out of Heaven, Treasure y That’s What I Like. Además, ha ganado múltiples premios Grammy y ha sido aclamado por sus energéticas actuaciones en vivo, que a menudo incluyen impresionantes coreografías y habilidades vocales.