Tunden a joven tras asegurar que no ha subido el precio de la gasolina: “siempre pido 200 pesos y nunca me cobran más”

En redes sociales se volvió viral el video de una joven que graba su visita a la gasolinera para demostrar que la gasolina no ha subido de precio. El clip fue subido por la cuenta de Twitter “México Mágico”, provocando diversos comentarios por parte de los internautas.

En el video, la joven se graba en su automóvil, previo ponerle gasolina a su camioneta, y dice: “El motivo de este video es para desmentir un rumor que he estado escuchando mucho tiempo en las redes sociales, que es que ha subido la gasolina. A mí no me gusta meterme en estos temas políticos. Yo sí he visto que han subido otras cosas super básicas como la ropa, el maquillaje, las uñas, lo de las pestañas y el calzado, sí se han elevado los precios”

Tras esto, la joven graba todo el proceso para demostrar que la gasolina no ha subido de precio. “Para que chequen y no se crean todo lo que ven en redes sociales”. En el clip se ve como la clienta pide 200 pesos de “la verde” y tras la transacción pregunta al hombre que la atendió que cuánto es. El despachador le dice que 200 pesos y ella considera que su punto ha sido probado.

“¿Ya ven? Siempre te cobran lo que es, nunca le suban el precio. Yo la llevo como 3 años pidiendo siempre 200 pesos porque no tengo tanto presupuesto y todas esas veces me han cobrado los 200 pesos, nunca me han cobrado más. Yo no sé por qué dicen eso, a veces hasta doy propina”.

Por supuesto, el clip ha sido ampliamente comentado, por un lado algunos internautas critican la “ignorancia” de la joven mientras que otros aseguran que se trata de una broma. El caso es el clip ha recorrido internet y generado controversia.

¿Cuál es la diferencia entre la gasolina “verde” y “la roja”?

La diferencia entre la gasolina verde y la roja radica principalmente en su octanaje y en su composición química, lo que afecta su desempeño y su uso en diferentes tipos de motores.

Gasolina verde

Octanaje: También conocida como gasolina Magna o regular, la gasolina verde tiene un octanaje de aproximadamente 87. El octanaje indica la resistencia del combustible al autoencendido, lo que es crucial para prevenir el “knocking” o golpeteo del motor.

Uso común: Es la gasolina más utilizada en automóviles de uso diario, especialmente aquellos con motores estándar que no requieren un alto octanaje para funcionar de manera eficiente.

Precio: Generalmente, la gasolina verde es menos costosa que la gasolina roja debido a su menor octanaje y a los costos de producción asociados.

Gasolina roja

Octanaje: Conocida como gasolina Premium, la gasolina roja tiene un octanaje más alto, típicamente entre 92 y 93. Este mayor octanaje la hace más resistente al autoencendido, lo que es beneficioso para motores de alto rendimiento.

Uso específico: Se recomienda su uso en vehículos de alto rendimiento, motores avanzados o coches de lujo que requieren un mayor octanaje para evitar el preencendido y asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente. Algunos vehículos más antiguos también pueden beneficiarse del uso de gasolina roja, ayudando a evitar el desgaste prematuro del motor.

Precio: La gasolina roja suele ser más cara que la verde debido a su mayor octanaje y a los costos adicionales en su producción y refinación.

Aspectos a considerar

Eficiencia: Usar la gasolina adecuada para el vehículo es esencial. Usar gasolina verde en un motor que requiere gasolina roja puede causar problemas de rendimiento y potencialmente dañar el motor. Por el contrario, usar gasolina roja en un motor diseñado para gasolina verde no mejora necesariamente el rendimiento, aunque proporciona una mayor protección contra el preencendido.

Emisiones: Ambos tipos de gasolina están formulados para cumplir con los estándares de emisiones. Sin embargo, los aditivos y el octanaje pueden variar, afectando marginalmente la eficiencia de combustión y las emisiones.