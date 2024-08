Madre buscadora reclama justicia ante gobernador de Zacatecas; la sacan con violencia de la sala

La madre buscadora sufrió una crisis nerviosa luego de confrontar al gobernador (Impresión de pantalla video)

La madre buscadora Virginia de la Cruz López, quien se volvió famosa tras denunciar que las autoridades se tardaron 8 meses en entregar el cuerpo de su hijo, fue sacada por la fuerza de un evento luego de increpar al presidente de Zacatecas, David Monreal Ávila.

En el marco de la presentación del Informe del Primer Semestre de la Agenda de La Paz 2024, que se llevó a cabo del Palacio de Convenciones, el mandatario morenista estaba dando su discurso cuando de la Cruz se acercó lo más que puso al podio, y comenzó a gritarle “¡Pinche perro asesino! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡¿Por qué no me das la cara?!”, lo que el gobernador no reaccionó.

Acto seguido, dos mujeres del personal de seguridad del evento la sometieron por los brazos, y la llevaron a la parte trasera del escenario mientras la mujer continuaba exigiendo justicia para su hijo, José Alejandro de la Cruz López de 21 años, quien había ingresado al Servicio Médico Forense incluso desde antes de que presentó la denuncia por su desaparición.

De acuerdo con la prensa local, el personal de seguridad también trato de evitar a empujones que la prensa se acercara a la mujer. Entre la trifulca, la señora Virginia se desplomó por unos segundos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron auxilio.

Al grito de "Pinche perro", Virginia de la Cruz López confrontó al gobernador en un evento Crédito: X/@JJDiazMachuca

El Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya se acercó a auxiliar a la activista, la acompañó hasta una ambulancia que la trasladó al Hospital General para recibir atención médica. Luego de esto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marisela Dimas, aseguró que ya se le da seguimiento a la queja que la madre presentó semanas atrás.

Luego del evento, al cuestionarle a Monreal Ávila sobre qué indicaciones se le ha dado a la fiscalía sobre el caso de esta madre, el gobernador respondió “pues que se atienda este y todos los casos”. Indicó que esto es parte de “lo que se vivió y lo que se ha vivido”

Lamento mucho por aquellas familias que han tenido estas pérdidas de sus niños, de sus hijos, pero bendito sea Dios ahí vamos logrando resultados. Aseguró que actualmente la realidad es totalmente distinta, y que están haciendo todas las semanas mesas de trabajo con las madres de los desaparecidos y la fiscalía para darle seguimiento

Zacatecas es el 11 estado con homicidios a nivel nacional (Facebook/NTR Zacatecas)

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas se encuentra en el lugar 11 a nivel nacional en homicidios dolosos; tan solo en lo que va del año se han registrado 263 casos. Al tiempo, hay más de 3 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en dicha entidad, según lo registrado por la Comisión Nacional de Búsqueda.

En contraste con esto, Monreal aseguró en esta ponencia que su gobierno “pasará a la historia” por ser la administración que está logrando “pacificar Zacatecas”, asegurando que el estado ha registrado una disminución en el delito de homicidio doloso, pues de mil 741 registrados en el 2021 se pasó a mil 428 en 2022 y mil 58 en 2023.