Alicia Villarreal reacciona a rumores de infidelidad de Cruz Martínez; aclara si está separada: “Me voy a dar mi tiempo”

Alicia Villarreal se casó con Cruz Martínez en 2003. (IG: @lavillarrealmx // @mtzcruz)

Alicia Villarreal se encuentra de gira en la Ciudad de México (CDMX) para promocionar su nuevo lanzamiento musical, sin embargo, la atención del público cambió cuando trascendió que su esposo, Cruz Martínez, fue captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno. Y es que las preguntas de varios medios de comunicación se tornaron a rumores de infidelidad y una posible separación.

Fue bajo este contexto que la intérprete de ‘Ay papacito’ asistió como invitada especial al programa ‘De Primera Mano’, donde inevitablemente fue cuestionada sobre su actual situación amorosa y los señalamientos de infidelidad que pesan en contra de su marido.

“¿Estás separada?”, preguntó Gustavo Adolfo Infante. “Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar”, respondió la cantante.

el matrimonio tiene dos hijos en común: Cruz y Félix. (Captura: @mtzcruz/Instagram)

Alicia Villarreal no profundizó en detalles sobre la presunta infidelidad de Cruz Martínez, pero aseguró que los rumores no la sorprendieron.

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar y es una relación adulta, somos adultos hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.

Asimismo, abrió su corazón para compartir su sentir ante una posible infidelidad: “A todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal porque tenemos una relación, una familia, unos hijos, pero también soy una mujer madura, que ha vivido muchas cosas, que ha enfrentado tanto y estoy lista para lo que tenga que suceder”.

El productor no se ha pronunciado al respecto. (IG: mtzcruz)

Sin embargo, no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con el productor sea cual sea su decisión. Es decir, que tomara con madurez la decisión que tomen en conjunto tras el escándalo.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Alicia Villarreal por tocar la controversia que gira en torno a su vida personal y ella agradeció la manera en que se acercó para hacerlo.

“No quise lastimarte, pero había que preguntarte”, dijo.

Hasta el momento, Cruz Martínez no se ha pronunciado públicamente a los señalamientos de infidelidad que pesan en su contra ni ha aclarado qué sucedió en las fotos virales. Tampoco se sabe si ya habló con Alicia Villarreal al respecto.

¿Cómo se enteró Alicia Villarreal de la presunta infidelidad de Cruz Martínez?

Fue en un encuentro con medios de comunicación donde la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ enfrentó cuestionamientos sobre unas fotos donde aparece su esposo con una mujer en una aparente atmósfera romántica y no pudo ocultar su sorpresa, pues desconocía la situación.