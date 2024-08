Paola, hermana de Carlos Salcedo, también tenía una orden de arresto por el asesinato de José Félix ‘N’

Paola Salcedo fue asesinada el pasado mes de junio. (Instagram / BabyLuka31 - Jovani Pérez)

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, dijo el pasado lunes que la hermana del futbolista Carlos Salcedo, Martha Paola Salcedo, contaba con una orden de arresto por el asesinato de José Félix Chávez Moreno, crimen que ocurrió el mes de marzo del 2023 en la colonia Atlas, en Guadalajara.

Esto se da a conocer luego del asesinato de Paola Salcedo, ocurrido en un presunto asalto en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, el pasado 29 de junio. Sin embargo, con la muerte de la joven, la orden de arresto solamente sigue vigente para María Isabel, madre de Paola y su hermano, quien también estaría acusada del asesinato de Chávez Moreno.

Hasta el momento, las investigaciones han mostrado que la víctima estaba casada con una pariente cercana de los Salcedo, y que el motivo del crimen podría estar relacionado con una disputa hereditaria.

Cabe recordar que hace unas semanas, la madre de Carlos Salcedo había acusado al futbolista de estar involucrado en la muerte de su hermana. Salcedo acudió el pasado 18 de julio a la Fiscalía del Estado de México para declarar, luego de recibir un citatorio para las investigaciones relacionadas con el asesinato de su hermana.

José Felix fue asesinado el 6 de marzo cuando regresaba a su casa, ubicada en la calle Río Linares, en la colonia Atlas, en Guadalajara. Estaba acompañado de su esposa cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta que se hicieron pasar por repartidores, para llegar hasta él y dispararle. Además, los asesinos habrían amenazado a la esposa de la víctima para “regresar la herencia” y que no denunciara los hechos.

Paola Salcedo era hermana del futbolista Carlos Salcedo. (Paola Salcedo)

Madre de los Salcedo se pronuncia tras orden de aprehensión

Hace unos días, María Isabel Hernández Navarro, madre de Carlos y Paola, compartió un video en redes sociales donde se pronunció ante la orden de aprehensión que la Fiscalía de Jalisco obtuvo en su contra y se hizo pública recientemente.

“Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”, señaló Hernández Navarro al inicio del video.

Y es que según la investigación un presunto sicario confesó que había sido enviado, supuestamente, por Paola y María Isabel para llevar a cabo el homicidio de José Félix, por una presunta disputa de una herencia.

En el expediente se tienen reportes de que Paola y otro hombre se habrían encontrado el 5 de marzo de 2023 con José Félix para amenazarlo. “Totalmente falso, señores”, aseveró la madre de la víctima de feminicidio.

“El día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de diez días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, expuso en el video.