Madre de Carlos Salcedo reacciona a la orden de aprehensión en su contra por homicidio: “Es totalmente falso”

(Instagram/@isabellahn8)

Por medio de un video en sus redes sociales, María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, se pronunció ante la orden de aprehensión que la Fiscalía de Jalisco obtuvo en su contra y se hizo pública en días recientes.

El mandamiento judicial señala a María Isabel y a su hija Martha Paola Salcedo, asesinada el 29 de junio en el Estado de México, por su supuesta participación en el delito de homicidio calificado en agravio de José Félix “N”.

Fue el 31 de enero de 2024 que un juez de Tonalá, Jalisco, concedió la orden de aprehensión, pero el documento se hizo público el pasado 2 de agosto a través de la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez.

“Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”, expuso María Isabel Hernández al inicio de su pronunciamiento.

Según la investigación con la que cuentan las autoridades de Jalisco, un presunto sicario confesó que había sido supuestamente enviado por Paola y María Isabel para llevar a cabo el homicidio de José Félix “N” debido a una aparente disputa por una herencia.

Paola Salcedo fue asesinada en junio de 2024. (X/ @paO_salcedo)

En el expediente se tienen reportes de que Paola y otro hombre se habrían encontrado el 5 de marzo de 2023 con José Félix para amenazarlo. “Totalmente falso, señores”, aseveró la madre de la víctima de feminicidio.

“El día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de diez días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, expuso en el video.

José Félix “N” fue asesinado el 6 de marzo de 2023 cuando regresaba a su casa, ubicada en la calle Río Linares, en la colonia Atlas, en Guadalajara. Estaba acompañado de su esposa cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y se hicieron pasar por repartidores que, al momento de disparar contra el hoy occiso, habrían amenazado a su cónyuge para “regresar la herencia” y que no denunciara los hechos.

Sobre la hipótesis de que el móvil del homicidio de José Félix “N” habría sido una pugna familiar por un patrimonio, Hernández Navarro explicó que ella es “una persona jubilada, pensionada. Mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia”.

En la grabación explicó que su esposo está involucrado en una demanda por la custodia de su madre y su hermana, pero ella y Paola se mantuvieron al margen del tema.

Dentro de la carpeta de investigación está contemplado un aparente testimonio según el cual, al momento en que fue cometido el homicidio, los autores materiales habrían dicho que iban “de parte de Martha Paola y de María”.

Sobre esto, la madre del futbolista exhortó a las autoridades a revisar las cámaras de vigilancia ubicadas en el lugar del crimen para corroborar el origen de las declaraciones que las relacionan con el ilícito.