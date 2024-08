Bruno Mars en el Estadio GNP: estas son las canciones que podría cantar en sus conciertos de México

Bruno Mars dará tres conciertos en la CDMX. (Ocesa)

El antiguo Foro Sol de la Ciudad de México, que recibió a decenas de artistas internacionales con espectaculares shows, fue cerrado hace algunos meses para atravesar una metamorfosis única. Ahora llevará el nombre de Estadio GNP Seguros y se inaugurará con un show de primer nivel: el de Bruno Mars.

El intérprete de When I Was Your Man no sólo dará un concierto en la capital del país, sino tres: el jueves 8, el sábado 10 y el domingo 11 de agosto.

El Estadio GNP Seguros será el recinto para conciertos masivos que merece la capital de uno de los países que más espectáculos en vivo consumen de todo el mundo. Entre las novedades que ofrecerá esta nueva versión del Foro Sol al público están casi 300 pantallas de última generación, mejor señal para internet, techo para evitar que los fans se mojen cuando llueve, nuevas butacas y asientos, elevadores e iluminación de primer nivel.

Todo está listo para la llegada de Bruno Mars a la capital del país. El horario de inicio del show del cantante está fijado para las 9 de la noche, así que toma tus previsiones y llega antes de dicha hora. También te contamos sobre las canciones que el intérprete de Uptown Funk presentará para los fanáticos mexicanos.

Este es el setlist del concierto de Bruno Mars en CDMX

Estadio GNP Seguros inaugurará con un show de primer nivel: el de Bruno Mars. (Archivo)

De acuerdo a otros shows de Bruno Mars, este podría ser el setlist de su espectáculo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México:

- Treasure

- Liquor Store Blues / Billionaire

- Perm

- Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky

- That’s What I Like / Please Me

- Guitar & Saxophone Solo

- Versace on the Floor

- It Will Rain

- Marry You

- Runaway Baby

- Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open

- When I Was Your Man

- Locked Out of Heaven

- Just the Way You Are

- Uptown Funk

La exitosa carrera de Bruno Mars

Después de seis años sin pisar la capital del país, Bruno Mars regresa para inaugurar el estadío GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol. Foto: EFE

Bruno Mars, nacido Peter Gene Hernandez el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, es un cantante, compositor y productor musical que ha dejado una marca indeleble en la industria de la música.

Mars comenzó su carrera musical desde muy joven, influenciado por diversos géneros como el pop, el rock y el R&B. En 2010, lanzó su primer álbum, Doo-Wops & Hooligans, que incluyó éxitos como Just the Way You Are y Grenade. Rápidamente, se ganó la aclamación del público y la crítica.

Con su segundo álbum, Unorthodox Jukebox (2012), Mars consolidó su posición en la música pop. Canciones como Locked Out of Heaven y When I Was Your Man dominaron las listas de éxitos.

Bruno Mars ha ganado numerosos premios, incluidos varios Grammy. Su estilo versátil y su capacidad para fusionar diferentes géneros lo hacen destacar. En 2014, su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVIII lo catapultó a un nivel de fama aún mayor.

Mars ha colaborado con otros artistas de renombre como Mark Ronson en el éxito Uptown Funk, y más recientemente con Anderson .Paak en el dúo Silk Sonic, lanzando el aclamado álbum An Evening with Silk Sonic en 2021.

Bruno Mars sigue siendo una figura relevante en la música contemporánea, conocido no solo por su voz única sino también por sus electrizantes actuaciones en vivo.