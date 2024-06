Bruno Mars en CDMX: así se verá el concierto desde tu lugar en el Estadio GNP Seguros

Bruno Mars en el nuevo Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El próximo 10 de agosto se inaugurará la nueva versión del Foro Sol, que ahora se llamará Estadio GNP Seguros. Pero el recinto no sólo cambiará de nombre, sino que se está remodelando en muchos sentidos para convertirse en un estadio de conciertos masivos digno de la gran Ciudad de México.

Bruno Mars será el encargado de inaugurar el Estadio GNP Seguros, y ya se han puesto a la venta los boletos para la primera fecha del show. Tal fue el éxito, que Ocesa anunció un segundo espectáculo para ver al cantante.

Estos son los precios para ver al icónico intérprete de Uptown funk.

Platino A: 6 mil 75.50 pesos mexicanos

Platino B: $ 5 mil 343.50 pesos mexicanos

Platino C: $ 4 mil 367.50 pesos mexicanos

Platino D: $ 3 mil 513.50 pesos mexicanos

Platino E: $ 2 mil 903.50 pesos mexicanos

General B: $ 1 mil 561.50 pesos mexicanos

GNP: $ 3 mil 147.40 pesos mexicanos

Verde B: $ 2 mil 415.50 pesos mexicanos

Naranja B: $ 1 mil 927.50 pesos mexicanos

Verde C: $ 1 mil 317.50 pesos mexicanos

Naranja C $ : 951.50 pesos mexicanos

¿Y cómo se verá desde mi asiento?

Platino: Esta sección es la más solicitada por los fans. A diferencia de otros conciertos, con Bruno Mars habrá asientos numerados, lo que significa que hay pocas probabilidades de tener un mal rango de visión. Platino A es la mejor opción de todas pues vas a estar a metros del escenario; sin embargo, en B, C, D y E también se garantiza una buena vista. Por supuesto, entre más cerca estés mejor será la experiencia, pero en cualquiera de estos lugares hay comodidad garantizada. Aquí te dejamos fotos de cómo verás en los Platino más cercanos y en los más lejanos.

Estas son dos posibles vistas desde la Zona Platino (youtube: capturas de pantalla)

General B: Una de las secciones más polémicas desde que el Estadio GNP Seguros era el Foro Sol. Se trata de una zona donde no hay asientos numerados, por lo que tu rango de visión depende mucho de qué tan temprano llegues. Como tip te recomendamos evitar las aglomeraciones que se dan en la zona más cercana a la valla que separa la sección de la zona platino, pues aunque se esté más cerca, la comodidad es pésima y la visión no es exactamente la mejor. A veces ver el concierto atrás o a los costados es mil veces mejor. Te dejamos fotos para referencia.

Estas son dos posibles vistas desde General B en el Estadio GNP Seguros (youtube: capturas de pantalla)

GNP: Se trata de una excelente opción porque no tendrás ningún problema para ver el espectáculo en su gran magnitud. Se encuentra en las gradas más cercanas al escenario, y al estar elevadas permite dos cosas: ver el show sin ponerte de puntitas y no toparte con alguien más alto que tú que pueda bloquearte la vista. Aquí referencias visuales.

Esta es la posible vista desde la zona "GNP" (youtube: captura de pantalla)

Resto de gradas: Aquí se prioriza la comodidad. Son asientos numerados por lo que no tendrás que llegar temprano para ver mejor. Por supuesto, entre más cerca al escenario estés tendrás una mejor vista del espectáculo; sin embargo, ninguna de estas zonas (Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C) están creadas para ver de cerca al artista, por lo que son ideales para los que no son tan fans o para quienes quieren ahorrar un poco de dinero pero sin perderse el evento. Aunque no es la mejor opción si quieres verle los lunares a Bruno Mars, la diversión está garantizada. Recuerda que siempre hay pantallas que te harán disfrutar más del show, y con la remodelación en curso, estas tendrán tecnología de punta.

Esta sería la posible vista desde Gradas en el Estadio GNP Seguros (youtube: captura de pantalla)