AMLO confirma heridos tras enfrentamiento entre transportistas y pobladores por construcción de carretera en Oaxaca

El presidente confirmó un enfrentamiento por la construcción del tramo en Oaxaca. Foto: YouTube/Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los transportistas y pobladores a cesar los actos de violencia en el tramo de la construcción de la carretera de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, ya que dejó heridos.

Se trata de un conflicto que se inició por el contrato del acarreo de materiales. Por ello, llamó también al gobierno de Oaxaca, que está comandado por Salomón Jara Cruz, a que se llegue a un acuerdo para evitar este tipo de controversias.

“Hubo un enfrentamiento, golpes. Hay heridos, afortunadamente no graves, según me informan, pero hacer un llamado a que no actúen con violencia”, dijo el mandatario mexicano al encabezar su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, pero no precisó el número de personas lesionadas pro el “choque”.

Esto luego de que a través de redes sociales se dio a conocer que hubo un encuentro entre ambos grupos, donde hubo lesiones presuntamente por utilizar machetes, palos, piedras e incluso armas de fuego.

El mandatario pide evitar este tipo de conflictos. (Presidencia)

En redes sociales circulan videos en los que se aprecia a algunos pobladores arrojando piedras y peleando con machetes.

Las imágenes muestran el momento en que diversos ciudadanos se esconden tras maquinaria pesada, para evitar sean alcanzados por un proyectil. Incluso, en uno de los clips se puede ver a unos menores correr y esconderse detrás de los camiones y con evidente expresión de temor.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, para controlar la situación. Sin embargo, hasta el momento no se sabe cuántas personas resultaron heridas en la revuelta.

Tienen un conflicto por acarreo de materiales Fuente: @CuartaPlana

Se trata de una “obra de ingeniería” que atraviesa toda la Sierra de Oaxaca, cuenta con 160 kilómetros de pista, túneles, viaductos, entre otras.

AMLO mostró preocupación por la interrupción de la obra que se construye de la carretera Mitla-Tehuantepec II, la cual ofrecerá una mejor comunicación entre la región del Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de Chiapas, Veracruz y la zona Mixe.

El objetivo es disminuir al menos un par de horas los tiempos de recorrido de la ciudad de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, al pasar de 4 horas con 30 minutos a 2 horas con 30 minutos.

Por ello, el político tabasqueño exigió orden, pues se tiene que terminar, para que sea inaugurada está magna obra. “No a la violencia, no se agredan”.

El político tabasqueño aseguró que es un problema que se está resolviendo y advirtió que también se ha dado en otros estados.

“Este conflicto entre los Uber con los taxistas tradicionales se da también en otras partes. Aquí mismo en la ciudad”, declaró.

Pidió a los pobladores y dirigentes del sindicato de los transportistas a llegar a un acuerdo. “Decirle a la gente que nos ayuden porque ya nos faltan 40 días y yo ya quiero entregar está carretera, deben de faltar como 3 kilómetros”.