Arath de la Torre saldrá de La Casa de los Famosos 2024: “Ya pedí mi renuncia formal”

La Casa de los Famosos 2024 se salió de control la noche anterior ante la fuerte pelea que se dio entre los equipos de Mar y Tierra. Todo comenzó como una broma que fue tomada a mal por Ricardo Peralta y lo anterior detonó en una discusión masiva entre todos los habitantes.

Esta mañana, los habitantes se levantaron tensos después de las discusiones y se sentaron en la sala para tratar de solucionar las cosas. Sin embargo, los ambientes se calentaron de nueva cuenta y en la conversación Arath de la Torre dio un anuncio que dejó fría a la casa.

“Hasta aquí llegue”, dijo Arath.

“No creo que sea necesario que te vayas”, le dijo Adrián Marcelo.

Arath de la Torre explotó contra Shanik por los señalamientos que hizo. (Captura de pantalla, X)

Sin embargo, Arath insistió en decir que es momento de que salga ya que es una decisión personal y ya habló con la producción al respecto.

“Yo hasta aquí llegué. Es que es algo muy personal yo creo que tengo todo el derecho”, dijo Arath.

“No deberías de hacerlo, porque ese liderazgo que tienes y que ya te legitimó creo que es bueno para el cuarto”, argumentó Marcelo.

“Tengo que salir no pienso permitir que me venga una enfermedad o me venga algo más grave. Yo tengo una familia tengo hijos y como tal lo que hice no estuvo bien, quiz.as, es un hecho, pero tampoco creo que les gustó a ellos lo que me dijiste a mi”, dijo Arath.

Por otro lado, Arath comentó que sintió que Adrián Marcelo le dio un golpe muy bajo y aquello lo hizo sentir vulnerable y lo hizo reflexionar.

“Todo en su medida, ayer si me sentí vulnerable, me diste un golpe muy bajo en el sentido de que creo que me lo debió de haber dado Sian”, dijo Arath.

Arath tiene colitis nerviosa

La pelea ‘campal’ dentro de La Casa de los Famosos México 2024 comienza a cosechar sus primeras consecuencias: Arath de la Torrea ha compartido que tras el desagrado que vivió por los insultos y agresiones verbales en las que incluso terminó ‘manchado’, ahora está enfermo dentro del reality show de Televisa.

Durante la transmisión 24/7 de ViX+, el famoso compartió que su desencuentro con Adrián Marcelo para defender a su equipo, Cuarto Mar, de otros ataques a los que incluso se sumaron personajes como Ricardo Peralta y Mariana Echeverría.

El famoso conductor del matutino Hoy, a lado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, compartió que pasó una pésima noche ya que padece colitis nerviosa, algo por lo que incluso tuvo que recurrir a su tratamiento médico que llevaba por si se detonaba dicho padecimiento.