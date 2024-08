Cómo fue la boda de Simone Biles en una exclusiva playa mexicana

Simone Biles se casó con el también deportista Jonathan Owens el año pasado en México. (Archivo)

La gimnasta del momento, Simone Biles, vivió en México uno de los recuerdos más importantes de su vida cuando se casó con el también deportista, Jonathan Owens, en una ceremonia en los Cabos, Baja California Sur.

La “reina de la gimnasia”, quien acumula un total de 9 medallas de oro, y Owens, miembro de los Chicago Bears, se conocieron en el año 2020 y dos años más tarde se comprometieron.

Ambos comparten en redes sociales sus logros deportivos y muestran un apoyo incondicional en sus carreras. Recientemente, Jonathan ha compartido a través de su Instagram mensajes de apoyo a su esposa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cómo fue la boda de los atletas

Ambos deportistas muestran un apoyo incondicional en sus carreras (Archivo)

La pareja se conoció gracias a la aplicación de citas Raya en marzo del 2020. “Yo no sabía quién era ella y eso le gustó. Salimos antes de la pandemia…usamos ese tiempo para conocernos a profundidad, creó un vínculo muy especial y fuerte entre nosotros. Y estoy muy agradecido”, mencionó Owens para Texas Monthly.

Dos años después, el 14 de febrero de 2022, Jonathan le propuso matrimonio en un restaurante de lujo. En 2023, se casaron por el civil en una íntima ceremonia en la ciudad de Houston mientras preparaban los últimos detalles de su enlace en México.

La boda, celebrada en una playa de Cabo San Lucas, contó con la presencia de 144 invitados y se realizó el 6 de mayo de 2023. “El proceso de planificación fue muy divertido al principio y luego empezó a ser muy estresante, mencionó la medallista olímpica a Vogue, quien tuvo que recurrir a una wedding planner para organizar el gran evento.

Biles lució un elegante vestido de novia de Galia Lahav, exclusiva diseñadora de modas. Estaba nerviosa por no encontrar un vestido adecuado para su estatura, pues mide 1.43 metros. Finalmente, optó por utilizar uno con abertura en la pierna para darle longitud a su cuerpo y un corpiño tipo corset.

Sus damas de honor lucieron vestidos de la marca Reverly color champán y los padrinos trajes a medida de la marca Adam Ross The Suit Boss.

(Redes sociales de la pareja)

Caminó al altar escoltada por su padre en la Terraza Umi del hotel Nobu Los Cabos. La novia resaltó varios detalles que hicieron de la ceremonia algo especial y único, rodeado de buenas premoniciones.

“Las ballenas saltaban en el agua al empezar la ceremonia. Llovió durante dos minutos después de casarnos, lo que dicen, da buena suerte, hubo Luna Llena. Fue algo realmente mágico”.

Antes de realizar su primer baile, la pareja se tomó fotos a solas y con su familia. El pastel que degustaron fue de red velvet y lo proporcionó el hotel, además, hubo un segundo pastel por petición del novio: una tarta helada de Dairy Queen.

El ambiente de la fiesta estuvo ambientado por el Dj Omar de Alex DJ Cabo Events y muchas de las canciones eran de una playlist creada por Jonathan. “El entretenimiento estuvo en su punto, ¡y no podría haber pedido más!, menciona Biles.

El regreso de Biles

La gimnasta se retiró de los Juegos Olímpicos en 2021 debido a problemas de salud mental. Este año regresó a París con ánimos renovados (REUTERS/Hannah Mckay)

Simone Biles fue blanco de duras críticas tras retirarse de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 por problemas de salud mental. La gimnasta sufrió “twisties”, momentos donde la mente se pone en blanco y los deportistas pierden orientación cuando están en el aire.

Desde entonces, Biles se ha vuelto una referencia para la fortaleza y el autocuidado. En la serie de Netflix “Simone Biles: Vuelve a volar”, declaró que su esposo fue un gran apoyo durante la recaída y posterior recuperación.

Owens estuvo a su lado cuando abandonó Tokio pero también cuando regresó a los entrenamientos y ahora que está de vuelta en los Juegos Olímpicos de París donde ha ganado tres medallas de oro.

“Siempre me ha apoyado en todo. Incluso cuando me levanto por las mañanas y digo que estoy cansada o pregunto si tengo que ir a entrenar, él me contesta: ´No digas eso, Este es tu sueño´” menciona la deportista en la serie documental.

El jugador incluyó en su contrato con los Chicago Bears una cláusula para asegurar que podría acompañar a su esposa durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Y lo ha hecho hasta ahora, publicando a través de sus redes sociales mensajes de motivación para Simone.

“Te amo mucho cariño. Logras todo lo que te propones y lo haces con mucha gracia. 9 veces medallista olímpico y contando!!!! Estoy muy orgulloso de ser tu marido”, escribió en una publicación de Instagram el jugador de la NFL.