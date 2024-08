Hija de Sergio Andrade revela que fue a terapia por quién era su padre y rechaza conocer a Gloria Trevi

Ella es es Valentina de la Cuesta, la hija de Sergio Andrade

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, tuvo una entrevista con “La Jose” donde respondió algunas preguntas relacionadas con su familia. Ya en el pasado, la influencer ha sido muy clara con respecto a quién es su padre: no le importa, no le guarda cariño y tampoco tiene interés alguno de conocerlo algún día.

En entrevista con “La Jose”, Valentina calificó a Sergio Andrade como “una persona muy terrible” y explicó cómo fue que comenzó a darse cuenta de quién era su padre.

“Eventualmente tuve que descubrirlo. En cierto momento me vi obligada a saber más. Sí fue como ‘güey, la peor cosa de la vida’, y así es como lo supe. Siempre supe que era un papá, lamentablemente, pero cuando ya entendí todo ya estaba grande, tenía 20″.

Archivo

Del mismo modo, explicó que no sabe si el estigma de ser hija de Sergio Andrade le ha cerrado puertas en la industria, pero que tal vez esto sí hubiera ocurrido de haber incursionado en el espectáculo tradicional. Además, confesó por eso le encantan las redes sociales: “Lo puedo hacer con mi dinero y con la gente que me apoya. No necesito más que mi talento y mis propios recursos que yo misma me he ganado. Y si me han rechazado no lo sé y gracias a Dios no tengo que saberlo”.

Ante las insistentes preguntas de La Jose, Valentina explicó que: “Es algo que no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué vela en el entierro tengo yo con ese señor?”. Y confesó que por muchos años tomó terapia psicológica: “Me costó muchos años tomarlo mejor, tuve que trabajarlo años para poder vivir más tranquila”.

Finalmente, se expresó sobre Gloria Trevi: “No, si me la topo un día... espero que eso jamás suceda. No, nunca he tenido contacto con ella”.

La exitosa carrera de Gloria Trevi

Gloria Trevi, nacida el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, México, ha sido una figura influyente en la música pop latina desde la década de 1980. Su carrera despegó con su álbum debut “Qué Hago Aquí?” en 1989, que contenía éxitos como “Dr. Psiquiatra”. Con su estilo audaz y provocador, rápidamente se convirtió en un ícono de la música pop de habla hispana.

Gloria Trevi (Foto: Instagram)

En la década de 1990, Trevi consolidó su fama con varios álbumes exitosos, incluyendo “Tu Ángel de la Guarda” (1991), que presentó el popular sencillo “Pelo Suelto”. Su música, caracterizada por letras rebeldes y energéticas, resonó profundamente con los jóvenes, convirtiéndola en la “Madonna mexicana”.

Sin embargo, su carrera se vio opacada por controversias legales a fines de los años 90, cuando fue acusada de actos delictivos junto con su entonces representante, Sergio Andrade. Tras años de litigios y un período en prisión, Trevi fue exonerada en 2004, iniciando su camino hacia la reinvención profesional.

En 2004, lanzó “Cómo Nace el Universo”, marcando su regreso a la música. Este álbum comprobó su capacidad de resiliencia y le dio un nuevo impulso a su carrera. Posteriormente, Trevi continuó lanzando álbumes exitosos como “Una Rosa Blu” (2007), “De Película” (2013), y “El Amor” (2015), mostrando una evolución en su estilo y madurez artística.

Además de su capacidad como cantante y compositora, Gloria Trevi ha demostrado ser una artista multifacética, incursionando en la actuación y la televisión. Su vida también ha sido objeto de libros y películas, destacando la complejidad de su vida personal y profesional.

Hoy en día, Trevi sigue siendo una figura influyente, llenando conciertos y manteniendo una base de fanáticos leal. Su capacidad de reinventarse y superar adversidades ha consolidado su lugar en la historia de la música latina, convirtiéndola en una leyenda viva.