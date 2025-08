Qué es el día de la novia y por qué se celebra el 1 de agosto en México, la nueva tendencia viral en TikTok

En la plataforma de TikTok, se ha vuelto tendencia el día. (Instagram / Belum 925)

Todos los días del año están dedicados a alguna celebración, ya sea una festividad nacional o global. Sin embargo, con la llegada de agosto, un nuevo trend en la plataforma TikTok ha captado la atención de muchos, especialmente de los jóvenes. Este trend revela que varios usuarios no desean que llegue el 1 de agosto y planean no entrar a redes sociales ese día. La noticia ha sorprendido a muchos, quienes se preguntan por qué tanto revuelo con el inicio del octavo mes del año y cuál es la razón para que los jóvenes eviten las redes sociales.

En TikTok, se han vuelto virales videos con títulos como “Yo y las que seremos espectadoras este 1 de agosto”, “El 1 de agosto no entro a IG ni loca” y “¿Pero si me vas a subir a tus historias el 1 de agosto o no?”. Estos videos han logrado captar la atención de los usuarios de esta plataforma, generando curiosidad sobre la causa de esta “preocupación”.

Usuarias mexicanas han dedicado videos en tiktok por el día de la novia al estar solteras.

La razón detrás de esta tendencia viral radica en la celebración del 1 de agosto. Aunque existen muchos festejos no oficiales en esta fecha, el Día de la Novia es una de las principales celebraciones tanto en México como en Estados Unidos. Además, este día también se celebra el Día Mundial de la Alegría, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el Día Mundial del ARN y el Día de la Pachamama en distintas regiones de Latinoamérica.

La tendencia de evitar las redes sociales el primer día de agosto se debe a que muchos jóvenes en México, al estar solteros, prefieren no ver publicaciones, fotos o videos relacionados con el amor y las relaciones de pareja. Esta fecha, al celebrar el Día de la Novia, puede resultar incómoda para aquellos que no tienen una pareja y desean evitar la sensación de soledad.

Por otro lado, también hay videos en TikTok que asignan otro significado al 1 de agosto, en su mayoría compartidos por fans de Taylor Swift. Para ellos, esta fecha marca el inicio del mes que da nombre a una de las canciones de la artista estadounidense, “August”.

Así, la combinación de estas celebraciones ha llevado a que muchos jóvenes decidan desconectarse de las redes sociales el 1 de agosto. La viralidad de estos videos en TikTok muestra cómo las tendencias en las redes sociales pueden influir en el comportamiento de sus usuarios, destacando la importancia de ciertas fechas y cómo estas pueden afectar emocionalmente a las personas.