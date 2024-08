Influencer mexicano causa polémica por apoyar a Nicolás Maduro tras fraude en Venezuela: “Opina puras pend...”

El influencer comparte contenido relacionado a comida y el ser humano desde una perspectiva filosófica. Credito:IG@diegoruzzarin

El youtuber, Diego Ruzzarin, compartió en sus redes sociales un video en el que habló acerca de su experiencia al conocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En dicho material aseguró que conoció “al dictador más raro del mundo”, ya que afirmó se le hizo raro que campaña para “buscar votos”.

Durante más de cuatro minutos, el creador de contenido compartió su opinión respecto a la supuesta realidad que él pudo observar al visitar Venezuela, pues aseguró que las personas no tienen que dejarse llevar por las opiniones de los grandes medios de comunicación, sino experimentarlo y “conocer”.

Además, enfatizó que el presidente Nicolás Maduro lo invitó a participar en su podcast “Maduro Podcast”, material que se encuentra en la plataforma de YouTube y que muestra una conversación en la que compartieron puntos de vista por más de una hora tanto el mandatario como Ruzzarin.

“Estuvo muy raro, porque ahora que he ido mucho a Venezuela, les digo que creo que conocí al dictador más raro del mundo. Obviamente yo crecí fuera de Venezuela, escuchando lo que decían los medios hegemónicos, entonces tú te esperas una cosa (...) pero vi un par de cosas medio raras para ser un dictador”, comentó Ruzzarin en su video.

Según lo dicho por el influencer, una de las cosas que más le sorprendió fue ver al presidente Nicolás Maduro en campaña, quien aseguró era recibido por las personas con abrazos y solicitudes de fotos, además de acercarse para regalarle “cartitas”. Además, señaló que tal vez sólo pudo verlo en localidades de Miranda, y que a pesar de no representar todo el país, considera que es una señal importante ante las elecciones.

La segunda cosa que el youtuber destacó fue que el presidente Nicolás Maduro realizara campaña para buscar el voto de la población: “Se me hizo muy raro, como que no me lo esperaba. Yo tenía entendido que lo padre de ser un dictador pues es que no tienes que hacer campaña, que no tienes que hacer procesos democráticos, sino que ya está todo ganado”.

Además, Ruzzarin señaló que todo el ambiente en Venezuela, mientras observó la campaña del presidente Nicolás Maduro, le pareció “todo muy familiar” y similar a otros procesos democráticos que se realizan en el mundo.

“El mismo presidente Nicolás Maduro, en su momento le pregunté que si Venezuela era socialista y él mismo me contestó que no, que tenían una intención, una orientación socialista, pero que definitivamente no eran socialistas”, comentó el influencer.

Debido a lo anterior, Ruzzarin hizo un llamado a todas las personas para que dejar de escuchar lo que todos los grandes medios dicen de la soberanía de los países que tengan ligeras diferencias con sus intereses y “los dientes imperialistas”, pues es común que los “tachen de dictadores autoritarios”.

“Yo que he participado en procesos democráticos en muchos países de Latinoamérica, lo que vi en Venezuela me pareció todo muy normal, muy tradicional, muy lejos de como lo pinta realmente la propaganda”, comentó el influencer.

Por otra parte, para ejemplificar su opinión, Ruzzarin empleó las pasadas elecciones en México, en las que la candidata presidencial en México, Xóchitl Gálvez, quien se aseguraba ganaría las elecciones y “perdió por 30 puntos de diferencia”. Además, recordó que el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo campaña por varios años en los que compartió con la gente.

Para finalizar su video, el joven recomendó a las personas lo siguiente: “Neta, viajen más, salgan más, vayan a platicar con la gente y les sorprendería lo lejos que está la realidad muchas veces de lo que se nos presenta en redes sociales”.

Respecto a su video, los usuarios compartieron su descontento respecto a la opinión del influencer, a quien tacharon de no saber en realidad sobre el contexto de Venezuela. Algunos de ellos aseguraron que le pagaron una supuesta propaganda en favor del presidente Nicolás Maduro y otros rechazaron sus supuestas recomendaciones de “salir a conocer”.