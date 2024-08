AMLO confirma que el vuelo de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López no salió de Sonora; pide paciencia sobre reporte de EEUU

El presidente López Obrador reaccionó a la detención/entrega de los líderes del Cártel de Sinaloa. (Jovani Pérez | Infobae México)

A una semana de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, el gobierno de México aún se encuentra a la espera del informe por parte de Estados Unidos que expliqué si se trató de un acuerdo o una traición al interior de la organización criminal. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió tener paciencia en este caso.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 1 de agosto, el líder del Ejecutivo informó ya tener información sobre lo acontecido. Sin embargo, reveló que están a la espera de que el país de las barras y estrellas entregue su propio informe.

“Estamos solicitando que informen, queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Al principio sostuvieron que fue un acuerdo con Joaquín Guzmán López y luego el abogado del señor Zambada dijo que lo habían secuestrado. Queremos saber”, aseveró.

A pregunta expresa sobre si hay certeza de cómo ocurrieron los hechos, indicó que no.

“Todavía no se tiene la certeza, no todos los elementos. Lo del vuelo parece que sí ya se tiene descartado, no salió de Sonora”, informó.

El presidente López Obrador durante 'La Mañanera'. (AP Foto/Marco Ugarte)

Información en desarrollo...