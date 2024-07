Guadalupe Taddei advierte que elección de jueces y magistrados podría costar lo mismo que una elección presidencial

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, habló sobre la elección de jueces y magistrados (EFE/Mario Guzmán)

En vísperas de la renovación del poder ejecutivo y legislativo a nivel federal, en el Congreso de la Unión se preparan para la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Al respecto, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) participó en los diálogos nacionales y lanzó una advertencia sobre el costo de la elección de jueces y magistrados.

Entre la serie de modificaciones planeadas en la reforma al Poder Judicial, se encuentra contemplado que los jueces y magistrados sean electos por sufragio popular. En ese sentido, Taddei Zavala aseguró que dicho procedimiento podría tener un costo similar al de las elecciones presidenciales.

Durante su intervención en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, Guadalupe Taddei Zavala apuntó que el costo de las elecciones de jueces y magistrados es incalculable hasta ahora debido a la complejidad y las características de cada uno de los procesos, dependiendo del número de funcionarios que deban elegirse.

Guadalupe Taddei advirtió sobre el costo después de participar en el diálogo de la Reforma al Poder Judicial (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“¿Será en su totalidad?, ¿será gradual?, todo eso no es una pregunta, ni siquiera de carácter político de parte del Instituto Nacional Electoral, es una pregunta de carácter operativo, porque eso define en principio el número de casillas. Insisto, el número de funcionarios por casilla en los lugares en los que estaremos instalando las casillas, pero además, define el tema presupuestal, porque el presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud”, dijo.

Y es que, en caso de aprobarse, el proceso electoral de jueces y magistrados deberá contar con el mismo rigor empleado para las elecciones habituales, es decir, “no podemos hacer un proceso electoral, como menor requisito y menor rigor que el que ya el país está acostumbrado a tener en el término de los otros dos poderes de la unión”, dijo.

De igual forma, luego de abandonar el Palacio Legislativo de San Lázaro, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Taddei Zavala adelantó que, aunque no es posible realizar una estimación, el costo podría ser equiparable al de una elección presidencial debido a la cantidad de puestos que deberán elegirse en cada uno de los procesos.

El costo de la elección de jueves y magistrados podría ser similar al de las elecciones presidenciales (EFE/ Daniel Martínez Pelcastre)

“¿Qué le toca al Instituto Nacional Electoral? Decir la parte operativa y de implementación, organización en campo, organización electoral que se tiene que vivir para que se dé con la misma garantía. Podría costar más o menos que una elección presidencial, dependiendo del número de puestos a elegir”, declaró en la comparecencia.

¿Cuál fue el costo de las elecciones del 2 de junio de 2024?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) para las elecciones de 2024 el financiamiento público federal total ascendió a los MXN 10 mil 444 millones 157 mil 311. Según las declaraciones de Taddei Zavala, el costo puede ser mayor o menor, según el número de puestos que deban someterse a elección popular.

La consejera presidenta acudió a uno de los foros por la Reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

Cabe mencionar que en una mesa previa de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, Ricardo Monreal Ávila adelantó que el costo de las elecciones podría oscilar entre los MXN 3 mil millones y los MXN 3 mil 500 millones. No obstante, el INE lo contradijo al asegurar que:

“Ante algunas notas periodísticas sobre el costo aproximado que podría tener la elección de jueces y magistrados, a partir de una posible reforma al Poder Judicial. El INE aclara que hasta el momento la autoridad electoral no ha realizado proyección alguna sobre el costo de implementar dicha reforma. El Instituto está al tanto de los trabajos que se llevan a cabo en el Poder Legislativo y, en su caso, estará atento para hacer frente a las implicaciones de una posible reforma”, en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.