BLACKPINK en México y las anécdotas que nos convirtieron en uno de sus países favoritos

Estas son las anécdotas favoritas de BLACKPINK en México, algunas durante su visita de 2023. (Instagram @forosoloficial)

El grupo de K-pop BLACKPINK ha conquistado corazones alrededor del mundo con su estilo innovador y energético, y México no es la excepción.

Durante su visita al país las integrantes de BLACKPINK y sus seguidores compartieron múltiples anécdotas que han convertido a nuestro país en uno de sus destinos favoritos.

Desde la calidez y entusiasmo de los BLINKS mexicanos hasta la rica cultura y gastronomía local, su visita ha dejado una huella imborrable en el cuarteto surcoreano.

La noche en que miles de fans se volvieron “cuñadas” de Jennie

Esta divertida anécdota ocurrió en la visita de la agrupación a México (X @BLACKPINKMX1)

Este adorable momento sucedió en la primera fecha en la que se presentó la agrupación surcoreana en el Foro Sol de la CDMX el país, cuando Jennie trató de despedirse de los blinks mexicanos.

Jennie: Quiero decirles algo… pero lo olvidé… es algo como “cuñada”

Blinks: ¡Mañana!

Jennie: I will see you cuñada (Los veo cuñada)

Lisa: ¿Macana?

Jennie: Quería decir ¿Nos vemos mañana! pero eso no funcionó

Esta escena divirtió a muchos fans de BLACKPINK, quienes no tardaron en hacer edits en tiktok para compartir este divertido momento. “´Hasta macana´, ́Estoy enamorada de una tailandesa que en vez de decir mañana dice macana´, ´Macana, mañana, cuñada, es igual da lo mismo en su voz todo es hermoso!!!´”, fueron algunos de los comentarios que las fans dejaron en estos videos.

Los sombreros de charros rosas

El fanbase de la agrupación demostró su impecable organización en este esperado evento (X/ @BLACKPINKMX1)

La historia de cómo llegaron los sombreros a las artistas fue contada por la primera fan base del grupo en su cuenta de X @BLACKPINKMX1. La página, que cuenta con 48 mil 800 seguidores, está respaldada por Universal Music México y fue fundada en 2013.

El 26 de abril del 2023 publicaron a través de su cuenta horas antes del evento:

¡AJUA! Tenemos preparados estos hermosos sombreros Charros estilo BLACKPINK para las pinks! Esperamos que durante el concierto podamos hacer que lleguen a ellas con su ayuda. ¡Gracias por toda su ayuda y apoyo Blinks, nada de esto sería posible sin ustedes!.

Durante el concierto se haría realidad el deseo de las Blinks, Rosé vió los sombreros durante la presentación, algo que le comunica a su compañera Jisoo. Así llegaron a las cantantes, que se los pusieron felices mientras cantaban y bailaban.

Al final de la canción, “YAYAYA”, con el sombrero puesto, Rosé dijo “México, we are finally part of your family” (México, finalmente somos parte de tu familia), lo que fue recibido con ovaciones y gritos por parte de las fans.

La fanbase publicó dos días después a través de su cuenta de X, el 28 de abril de 2023, la historia de cómo habían llegado los sombreros hasta la agrupación.

“Cuando se publicaron las fechas del BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] en México, el Staff de la Fanbase Mexicana @BLACKPINKMX1 sugerimos entre nosotras las actividades que podríamos hacer en los conciertos. Una miembro dijo “...yo pienso que sería muy representativo del país regalarles sombreros de mariachi rosas...”; a todas nos encantó la idea y lo anotamos en la lista de Fan Projects”, se puede leer en la página

Comenzaron a buscar en diversos estados del país sombreros que tuvieran un diseño y color perfectos para la ocasión y votaron entre las opciones. Los sombreros elegidos provenían de una tienda local de artesanías en Cuernavaca.

“Cada sombrero pesa aproximadamente 1kg y fueron solventados por el Crowdfunding que nuestra fanbase promovió.Un día antes del concierto, se transportó en camión los 4 sombreros desde Morelos hacia la Ciudad de México al lugar de hospedaje del staff foráneo”, continúa la anécdota.

Cuando llegó la fecha del primer concierto en el Foro Sol los entregaron en la Zona Pit del recinto. El equipo tenía miedo de que no los dejaran entrar con tantos sombreros durante la revisión. Los seguidores estaban emocionados y esperaban que se pudieran entregar los sombreros. El equipo se organizó con una sublíder de los fan projects del área para cuidar los sombreros y, además, los usaron para protegerse del sol.

“El concierto empezó, y sabíamos que se acercaba la hora del Encore para entregar los sombreros. Gritamos mucho a BLACKPINK para que voltearan a ver los sombreros. #Rosé y #Lisa los vieron y pidieron al personal de seguridad que les pasaran los 4 sombreros, para posterior DAR POR LOGRADO EL PROYECTO al verlas felices usándolo. Todo el proceso valió la pena. Sin ustedes no hubiera sido posible ¡GRACIAS BLINK MX!”, concluye la publicación.

Lisa comiendo esquites

La estrella no perdió oportunidad de probar esta delicia mexicana (@lalalalisa_m)

Otra anécdota que causó revuelo entre los internautas relaciona a Lisa con los antojitos mexicanos. Aunque muchos sospechaban que se encontraba en México, la artista estaba en California, pues días antes la agrupación se presentó en el festival Coachella y la artista aprovechó para disfrutar la ciudad.

El antojito que estaba comprando Lisa eran esquites con mayonesa, queso y chile, y fue preparado por un señor mexicano, cuyo puesto, conocido como The Corn Station es muy popular en redes sociales.

La edición de Coachella, que también contó con la participación de artistas como Rosalía, Bad Bunny, Jork y Gorillaz. Blackpink fue uno de los grupos que se esperaban con entusiasmo los días 14 y 22 de abril.

Tamalink in your area

Este divertido cartel arrancó sonrisas a los fans de la agrupación (X/ @BLACKPINKMX1)

Los Tamales García, @tamalesgarcia_ , son conocidos por alegrar a los fans que asisten a conciertos en el Foro Sol y El Palacio de los Deportes con divertidos carteles que relacionan este platillo con los artistas que se presentan en los recintos.

Diana García es la mente creativa detrás del emprendimiento, negocio ha estado presente desde 2019 en conciertos como Gorillaz, The Weekend, Taylor Swift y, por supuesto, BLACK PINK.

El cartel que adornaba el carrito de tamales durante los conciertos de la agrupación decía “Tamalink in your area”, haciendo alusión a su primer álbum, Blackpink in your area. El video que subió Diana mencionaba que los tamales habían sido un rotundo éxito.

La página hizo una publicación en Instagram donde se mostraba a Diana sosteniendo una torta de tamal mientras posaba junto a un cartel con las cantantes.

“Gracias @blackpinkofficial por probar los oficiales. ¡Sólo faltan ustedes! ¡Nos vemos en un rato!”, menciona el post de Instagram.