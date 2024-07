La emotiva razón por la que Prisca Awiti decidió representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024

La judoca mexicana de 28 años hizo historia al ganar la medalla de plata en la categoría de 63 kilogramos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz ha pasado a la historia del deporte nacional al convertirse en la primera judoca mexicana que gana una medalla en los Juegos Olímpicos. La atleta de tan sólo 28 años dio cátedra en la categoría -63 kilogramos y se alzó con la plata ante una representante de Eslovenia que por minutos parecía rendirse ante nuestra connacional.

Prisca, de madre mexicana y padre keniano, nació en Londres, pero su corazón siempre ha sido tricolor. Aunque en su momento intentó probar suerte en la gimnasia e incluso representó a su natal Reino Unido en la selección sub-12, no fue sino hasta los ocho años cuando comenzó a practicar judo, disciplina en la que hoy se ha escrito su nombre en letras plateadas.

Y es que en realidad el tatami no era tan desconocido para ella, ya que su hermano mayor Philip Awiti lo practicaba de manera profesional:

“Una inspiración muy grande fue mi hermano mayor, quien fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas en Grand Slam y compitió en Mundiales. Crecí viéndolo como mi ídolo y quería lograr lo que él o incluso más. Todavía sigue siendo esa motivación, ya que hablo con él y me da consejos cuando algo se pone difícil”, confesó Prisca antes de competir en París, durante una entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En 2012, Prisca compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Europa y por participar le regalaron boletos para ir a la justa de Londres 2012. “Me tocó ver ganar la plata a Gemma Gibbons (Gran Bretaña) y fue en ese momento cuando me dijo que yo quería estar ahí y tendría una clasificación olímpica”, fue ahí donde empezó el sueño de la ahora segunda mejor judoca del mundo.

El hermano mayor de Prisca también practica judo profesionalmente; él fue su mayor inspiración. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

¿Por qué representar a México?

Si bien sus inicios fueron representando a su natal Reino Unido, el corazón de Prisca eligió ser verde, blanco y rojo. La hospitalidad y cariño de los mexicanos la llevó a competir por México, porque en nuestra tierra encontró algo que no pudo hallar allá: calidez y amor por lo que uno hace.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, dijo a la Conade previo a participar en París 2024.

Es con ese agradecimiento y amor al pueblo que vio nacer a su madre, que la ganadora de dos platas en el Campeonato Panamericano (2021 y 2023) y un bronce en los Juegos Panamericanos (2023) se enfundó en la bandera de México y partió a la ciudad de las luces para representar a nuestro país por segunda ocasión, ya que en Tokio 2020 también compitió aunque no con los mejores resultados.

Hoy Prisca Awiti subió al podio olímpico y se alzó con una histórica medalla de plata, convirtiéndose en la segunda mejor judoca del mundo y la primera connacional en alcanzar esta gloria, tanto en la categoría varonil como en la femenil. “Tenía la capacidad de ganar el oro pero tristemente me ganaron en este combate y terminamos con una plata olímpica. México es mi país, el orgullo de mi familia y mi mamá. México es todo para mi”, dijo al periodista deportivo Alberto Lati tras bajar de la premiación.

“Le podría decir a mi yo de niña que lo logramos, que valió la pena todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo. Que la felicito por no rendirse en ningún momento y seguir adelante, dar todo en cada momento. Hay personas que pensaste iban a estar todo el tiempo pero no, así como han habido personas que jamás imaginaste seguirían aquí. Muchas gracias por la fuerza que me diste para lograr mis segundos Juegos Olímpicos”, confesó Prisca.

La medalla de plata de la judoca mexicana es la segunda que la delegación nacional consigue en poco menos de una semana en París 2024, pues el domingo las representantes de tiro con arco (Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ramírez) ganaron el bronce por equipo.

La mexicana ahora es la segunda mejor judoca del mundo y la primera representante nacional en ganar una medalla olímpica en esta disciplina. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)