AMLO cuestionó a la OEA y defendió al Consejo Nacional Electoral chavista: “Es la autoridad”

AMLO cuestionó el posicionamiento de la OEA respecto a la elección presidencial en Venezuela. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el posicionamiento del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los resultados que se han dado a conocer hasta ahora de la elección presidencial en Venezuela, con los que se perfila como ganador a Nicolás Maduro, quien compitió por un tercer mandato tras permanecer durante 11 años en el cargo.

En La Mañanera de hoy, López Obrador defendió al Consejo Nacional Electoral (CNA) ante los señalamientos de fraude en los comicios, los cuales incluso han generado protestas en diversas zonas del país sudamericano por irregularidades en el conteo de votos, afirmando que el organismo es “la autoridad” y haciendo un llamado a que se esperan los resultados.

“Y que no meta las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad en forma democrática, por que en nombre de la democracia se cometen atrocidades, atrocidades, no hay que dejarlos engañar, entonces hay que esperarse como está el resultado, hay una autoridad electoral que a a resolver, vamos viendo los datos, pero que no empiecen, no ahí estoy mal yo, planteando que no empiecen a hacer politiquería, si ya empezaron desde hace rato, desde hace tiempo, que no intensifiquen su activismo politiquero”, dijo en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre el posicionamiento que publicó esta mañana la OEA, el presidente cuestionó que opine sobre las elecciones de Venezuela, acusando que esto es un acto de injerencia, que le quita credibilidad al organismo.

“Ahí está ¿Qué se tiene que meter la OEA?, ¿Qué se tiene que meter? Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad, con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato, no pero, ¿Dónde está la prueba?”, puntualizó.

Información en desarrollo...