Estudiante mexicana se viraliza al recibir emotivo regalo de graduación que recuerda a sus padres fallecidos

A través de TikTok, se ha viralizado un video que captura un tierno y conmovedor momento durante una graduación. Este video muestra el emotivo regalo que un joven le hizo a su novia, un obsequio que trascendió lo material y se convirtió en un recordatorio de sus padres, quienes lamentablemente ya no están con vida.

En las últimas semanas, han circulado numerosos videos virales que muestran momentos especiales, desde jóvenes que son aceptados en sus universidades soñadas hasta aquellos que concluyen etapas importantes en sus vidas para comenzar su carrera profesional. Este contexto ha permitido que el video en cuestión alcance una gran difusión y conmoviera a muchas personas.

En el video viral, se puede ver cómo una chica recibe un tierno detalle de parte de su novio durante su graduación. En el texto del video, la joven explica que sus padres fallecieron hace un año, por lo que no pudieron estar presentes en este momento tan significativo para ella.

El obsequio del novio fue una fotografía editada y enmarcada, en la que aparece la usuaria Vale Rivadeneira con su vestimenta de graduada, acompañada de sus padres, como si ellos hubieran estado presentes en la sesión de fotos. Este detalle conmovió profundamente a la joven, quien rompió en llanto al recibirlo, ya que era algo que pensó que nunca podría tener.

“Mis padres fallecieron hace 1 año y 4 meses y mi novio me los trajo de vuelta por mi graduación”, escribió la joven en el video. Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios en TikTok reflejaron la emoción y empatía de los usuarios.

“No dejes ir a ese hombre, Catalina”, “Mi señora Stefany va a estar muy orgullosa de usted desde el cielo y siempre los va a cuidar. Nos vamos a quedar con lo linda persona que fue su mami”, “Este video me hace darme cuenta que muchas veces me quejo por cosas que no valen la pena, cuando uno teniendo a los padres ya lo tiene todo”, “Mi mamá de cáncer no me alcanzará a verme graduada”, fueron algunos de los comentarios destacados en el video, que ha acumulado más de 2.3 millones de reproducciones.