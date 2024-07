¿Dónde vivirán Ángela Aguilar y Christian Nodal después de su supuesta boda? Esto es lo que sabemos

Los conductores de Ventaneando confirmaron el matrimonio. (IG: @nodal)

El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendió a propios y extraños, pues nadie esperaba que se casaran el miércoles 24 de julio en una lujosa ceremonia en Cuernavaca, Morelos. Los enamorados organizaron el evento en secreto y, aunque trataron de mantener todo lejos de los reflectores, se filtraron varias fotos en redes sociales.

Bajo este contexto, varios usuarios de redes sociales comenzaron a especular por qué los cantantes habrían decidido contraer nupcias en menos de dos meses desde que anunciaron su relación amorosa, así como dónde celebrarán su boda religiosa y dónde vivirán.

Los novios firmaron el acta de matrimonio civil. (Captura de pantalla @L_Adyblue)

¿Dónde vivirán Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Se cree que los cantantes vivirán en una lujosa mansión que habría comprado el intérprete de ‘Botella tras botella’ cuando comenzó su relación amorosa con la hija menor de Pepe Aguilar en un poblado de Texas, Estados Unidos.

“Nodal compró una casa en Texas, cerca de donde vive Ángela, pues en Magnolia es más privada la vida, fuera de paparazzi”, informó la usuaria de Instagram @Chamonic3.

Asimismo, se especula que la intérprete de ‘En realidad’ está construyendo su propia casa en Zacatecas.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar comparte tierno mensaje para los recién casados

Durante la mañana de este jueves 25 de julio, el intérprete de ‘Por mujeres como tú' publicó imágenes inéditas de la boda y compartió un conmovedor mensaje en honor a su hija menor y el nuevo integrante de su familia.

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía. Incluso igual de importante que el amor!”, dijo.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

“En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L ,El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos!”.

“Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga… EN SI MISMO. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo, pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE”, concluyó.